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Итоговый турнир ATP

Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после победы Синнера над Руне

Полуфинальные пары определятся в пятницу

ТАСС, 17 ноября. Итальянец Янник Синнер обыграл датчанина Хольгера Руне в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец победил во всех трех матчах групповой стадии, ранее он одолел серба Новака Джоковича и грека Стефаноса Циципаса, который позднее снялся с турнира из-за травмы спины. Его заменил поляк Хуберт Хуркач.

Синнер набрал 3 очка и стал победителем Зеленой группы. За ним расположились Джокович (2), Руне (1), Циципас и Хуркач (0). Руне мог выйти в полуфинал турнира в случае победы над Синнером. В среду первым участником полуфинала стал россиянин Даниил Медведев, выступающий в Красной группе с соотечественником Андреем Рублевым, испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. Заключительные матчи группового этапа в этом квартете пройдут в пятницу. Медведев сыграет с Алькарасом, Рублев, потерявший шансы на выход в плей-офф, встретится со Зверевым.

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в рейтинге ATP, на его счету 10 титулов под эгидой организации. Выход в полуфинал Уимблдона 2023 года - его лучший результат на турнирах Большого шлема. Руне 20 лет, он является 10-й ракеткой мира. Датчанин победил на четырех турнирах ATP. Спортсмен трижды доходил до 1/4 финала турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023) и Уимблдоне (2023).

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Джокович, НовакИтоговый турнир ATP
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