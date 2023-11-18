Чесноков: в матче теннисистов Медведева и Синнера нет фаворита

Полуфинал Итогового турнира ATP между россиянином и итальянцем пройдет в субботу

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер имеют равные шансы на выход в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Полуфинальный матч между Медведевым и Синнером пройдет в субботу, начало запланировано на 16:30 мск. Счет в личных встречах на турнирах ATP 6:2 в пользу россиянина, но итальянец выиграл два последних очных матча.

"Я видел, как играл Синнер, он играл здорово, но у него все матчи были тяжелыми. Мне кажется, при том, что Медведев проиграл ему два последних матча и что Синнер играет на своем поле, шансы у них 50 на 50, для меня нет фаворита в этом матче. Последние два матча между этими игроками были очень упорными, все решили один-два розыгрыша, думаю, так будет и в этот раз", - сказал Чесноков.

В другом полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).