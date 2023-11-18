Биатлонист Бабиков считает, что соревнованиям по клубному биатлону нужно больше спонсоров

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок Международной лиги клубного биатлона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Нужно привлекать больше спонсоров и делать соревнования более медийными, придумать для них специальный формат. Такое мнение высказал ТАСС россиянин Антон Бабиков, занявший четвертое место в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона, проходящем в Ханты-Мансийске.

В субботу на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал россиянин Карим Халили, вторым стал белорус Антон Смольский, тройку призеров замкнул еще один представитель Белоруссии Никита Лобастов.

"Чуть заранее проработать график соревнований для того, чтобы люди заранее ориентировались и не было лишних разговоров о том, кто имеет право сюда ехать, кто не имеет. А в остальном - привлекать спонсоров, делать соревнования чуть более медийными, открывать какие-то новые медиаформаты проведения, что будет более интересно и смотрибельно для потенциальных спонсоров", - сказал Бабиков, отвечая на вопрос о том, что стоит улучшить в соревнованиях, проводимых Международной лигой клубного биатлона.

Также он добавил, что в зависимости от формата этих соревнований в год может проходить до трех таких турниров из-за плотного графика спортсменов.

О соревнованиях в Ханты-Мансийске

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

В программе соревнований четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных IBU соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.