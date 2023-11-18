18 ноября, 09:30
Биатлон

Биатлонист Логинов заявил, что призовые - не главное в соревнованиях по клубному биатлону

Александр Логинов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов не считает призовые основной причиной участия в соревнованиях по клубному биатлону. Об этом он сообщил ТАСС после масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона, проходящем в Ханты-Мансийске.

Турнир носит коммерческий характер, победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

"Для меня это не было основной причиной выступать на этих соревнованиях", - сказал Логинов, отвечая на вопрос о значимости призовых в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона.

Также он отметил, что не ставил перед собой высокие задачи, так как понимает, что еще не готов к серьезным результатам на таких турнирах. Логинов добавил, что не считает эти соревнования контрольной тренировкой. "Сюда приехали все сильнейшие, поэтому это уже более чем полноценный старт", - сказал он.

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Биатлонист остался доволен тем, как прошла гонка и отметил, что он морально готов к новому сезону и попытается выступать по-максимуму на всех соревнованиях.

В субботу на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал россиянин Карим Халили, вторым стал белорус Антон Смольский, тройку призеров замкнул еще один представитель Белоруссии Никита Лобастов.

О соревнованиях в Ханты-Мансийске

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

В программе соревнований четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных IBU соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не подпадает под их юрисдикцию. 

Теги:
БиатлонХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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