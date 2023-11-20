Сезон с плюсом. Итоги выступления российских теннисистов в 2023 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Основные соревнования сезона завершились в воскресенье финальными матчами на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2023 году российские спортсмены завоевали 9 титулов ATP (8 в одиночном разряде и 1 в парном), а также одержали 14 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) - 4 в одиночном разряде и 10 в парном. Теннис остается одним из немногих видов спорта, в котором россияне и белорусы - пусть и в нейтральном статусе - сохранили право на участие в международных соревнованиях.

"В целом год для нашего тенниса прошел с плюсом. Много турниров выиграли, особенно молодежь. Мы на правильном пути", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

К концу сезона в топ-50 рейтинга ATP впервые попали шесть россиян: Даниил Медведев (3-е место), Андрей Рублев (5), Карен Хачанов (15), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39) и Александр Шевченко (49), причем для двух последних их положение в рейтинге - лучшее в карьере. На 67-е место впервые поднялся Павел Котов. Как и Сафиуллин с Шевченко, в 2023 году он впервые дошел до финала турнира ATP, но не смог завоевать титул. До решающего матча соревнований дошел и Карацев, он также остановился в шаге от победы. Карацев смог существенно улучшить свое положение к концу года после значительного спада, вызванного травмами и сменой тренера, - в феврале он и вовсе покидал первую сотню рейтинга. Основные же успехи российского мужского тенниса по-прежнему связаны с именами Медведева, Рублева и Хачанова.

Медведев впервые в карьере завоевал 5 титулов ATP за сезон, доведя общее число трофеев до 20, а также четырежды доходил до финалов соревнований. Две победы были одержаны в Майами и Риме на соревнованиях серии "Мастерс", престижнее которых только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. По числу титулов на "Мастерсах" Медведев вышел на единоличное первое место среди россиян (6), обойдя Марата Сафина. Титул в Риме стал для Медведева первым, выигранным на грунте. Теперь у него есть победы на турнирах на всех покрытиях. Примечательно и то, что россиянин большую часть соревнований выиграл в первой половине сезона, хотя обычно для него более успешной была вторая часть года. Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США и до полуфинала Уимблдона, остававшегося единственным турниром Большого шлема, на котором он не проходил далее четвертого круга. Пятый раз подряд он отобрался на Итоговый турнир ATP и дошел на нем до полуфинала.

Рублев хоть и выиграл в два раза меньше титулов, чем в прошлом году, - два против четырех, зато одержал самую статусную победу в карьере - в Монте-Карло впервые победил на турнире серии "Мастерс". Также он дошел до решающих матчей еще на четырех турнирах, в том числе на "Мастерсе" в Шанхае. В Дубае он уступил в финале Медведеву. Российские теннисисты впервые за 14 лет сыграли между собой за титул на турнире ATP в одиночном разряде. В предыдущий раз двое россиян выходили в решающий матч соревнований под эгидой организации в октябре 2008 года, тогда Игорь Куницын обыграл Сафина в финале Кубка Кремля. Рублев в четвертый раз подряд отобрался на Итоговый турнир ATP, но не смог выйти из группы. Также россиянин принимал участие в ряде выставочных турниров, в том числе в престижных командных соревнованиях "Кубок Лейвера". Вместе с Хачановым Рублев выиграл "Мастерс" в Мадриде в парном разряде.

Хачанов также завоевал первый титул в одиночном разряде за пять лет - ему покорился турнир в китайском Чжухае. В предыдущий раз титул ATP он завоевал в 2018 году, тогда он в финале "Мастерса" в Париже обыграл серба Новака Джоковича. Та победа стала первой на турнирах такого уровня для нового поколения российских теннисистов. Сезон-2023 Хачанов начал успешно - дошел до полуфиналов Открытого чемпионата Австралии и "Мастерса" в Майами, но после Открытого чемпионата Франции был вынужден взять паузу из-за травмы.

Дорогу молодым

В июне Ярослав Демин стал первым россиянином, выигравшим юниорский турнир Большого шлема в мужском парном разряде, победив на Открытом чемпионате Франции. В июле он стал первой ракеткой мира среди юниоров, а также дошел до финала Уимблдона в одиночном разряде. "Скоро я буду "выстреливать" на профессиональных турнирах", - говорил Демин в беседе с ТАСС.

Пока он только планирует переход на взрослый уровень, российские девушки активно пробуют свои силы на турнирах WTA. Алина Корнеева, в 2023 году победившая на юниорских Открытых чемпионатах Австралии и Франции в одиночном разряде, а также одержавшая победу на юниорском Итоговом турнире WTA, в октябре выиграла первый матч на взрослом турнире организации. "Мне кажется, что она уже переросла этот [юниорский] уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых, - сказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. - Я видел ее дебютные матчи на уровне WTA, и ей явно пока не хватает опыта на таком уровне".

Собеседник агентства привел в пример Мирру Андрееву, которую Корнеева обыграла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии. 16-летняя россиянка стала играть на турнирах WTA, дошла до третьего круга на взрослом Открытом чемпионате Франции, до четвертого - на Уимблдоне, до второго - на Открытом чемпионате США. Андреева сейчас занимает 57-е место в рейтинге WTA, а начинала сезон на 293-м.

Еще одна вчерашняя юниорка - 19-летняя Диана Шнайдер - в сентябре впервые дошла до финала взрослого турнира WTA. В мировом рейтинге трехкратная победительница юниорских турниров Большого шлема в парном разряде теперь располагается на 65-й строчке. 21-летняя Элина Аванесян дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Франции, а также стала четвертьфиналисткой нескольких турниров WTA.

20-летняя Мария Тимофеева в Будапеште выиграла первый титул WTA, попав в основную сетку соревнований как лаки-лузер (теннисист, проигравший матч на завершающей стадии квалификации, но включенный в основную сетку по ряду дополнительных показателей). Среди сравнительно давно выступающих на взрослом уровне россиянок титулы в одиночном разряде завоевали Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Людмила Самсонова дважды дошла до финалов турниров серии WTA 1 000 и стала первой ракеткой России (16-е место), обойдя долгое время удерживавшую это звание Дарью Касаткину (18). Самсонова и Кудерметова в паре выиграли турнир в Дубае. Два титула в парном разряде на счету Яны Сизиковой, по титулу - у Ирины Хромачевой и Александры Пановой. Кудерметова вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей также стала победительницей малого Итогового турнира WTA.

Сила Веры

Успешно провела сезон одна из самых опытных российских теннисисток - Вера Звонарева. Россиянка, которой 7 сентября исполнилось 39 лет, выиграла четыре титула в парном разряде вместе с немкой Лаурой Зигемунд, в том числе Итоговый турнир WTA, на который они отобрались в последний момент, победив на соревнованиях в китайском Наньчане. Также спортсменки дошли до финала Открытого чемпионата США.

"Они здорово дополняют друг друга и своими действиями наводят ужас на соперниц, просто парализовывают их", - отметил в беседе с ТАСС Чесноков. Видимо, Звонарева наводит ужас не только на соперниц, но и на целые страны. В июле она попала в неприятную ситуацию - ее не пустили в Польшу для участия в соревнованиях. МВД страны заявило, что спортсменка "находилась в списке лиц, чье пребывание в Польше нежелательно, и не была впущена в Польшу из соображений безопасности".

2023 год не обошелся и без скандалов, связанных с нежеланием украинских спортсменов и болельщиков смириться с участием в турнирах российских и белорусских теннисистов. На Открытом чемпионате Австралии основной проблемой были флаги. Так, украинские болельщики 14 раз вызывали службу безопасности и полицию на стадион из-за флага РФ, который другие зрители поднимали во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Предупреждение от организаторов турнира получил и отец Джоковича, сфотографировавшийся с болельщиками, демонстрировавшими российские флаги.

С оскорблениями в свой адрес столкнулся Рублев. По ходу матча второго круга против финна Эмиля Руусувуори зрители, сидевшие в первом ряду за спиной главного арбитра встречи, стали размахивать украинским флагом. Судья спросил россиянина, не мешает ли ему это. "Я не против флага, с ним все в порядке, но пусть они не говорят мне плохих слов при смене сторон", - сказал тогда Рублев.

Затем фокус внимания переключился на нежелание украинок пожимать руку россиянкам и белорускам. 23-летняя украинка Даяна Ястремская и вовсе призналась, что требовала WTA наказать Андрееву за лайки в соцсетях. Об этом стало известно после того, как 16-летняя россиянка разгромила 23-летнюю Ястремскую на турнире в Лозанне, отдав сопернице всего два гейма. WTA пока держится - россиянки и белоруски по-прежнему принимают участие в турнирах организации, единственное заметное нововведение - перед их матчами с украинками объявляют, что традиционных рукопожатий после игры не будет.

Новый сезон

Уже 31 декабря в австралийском Брисбене начнется первый в новом сезоне турнир ATP. С 1 января 2024 года в этом же городе стартуют соревнования WTA. Также на первую неделю нового сезона запланированы мужской турнир в Гонконге и женский в новозеландском Окленде. С 14 по 28 января пройдут соревнования первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии. На нем намерен выступить один из самых титулованных теннисистов в истории испанец Рафаэль Надаль, долгое время не выступавший из-за травмы. Ранее он не исключал, что 2024 год станет последним в его карьере, а также заявил о желании выступить на Олимпиаде в Париже. Соревнования там будут проходить на тех же кортах, что и на Открытом чемпионате Франции, который испанец выигрывал рекордные 14 раз.

Пока не остается решенным вопрос с допуском к Олимпиаде российских спортсменов. Прошлые Игры в Токио удачно сложились для отечественных теннисистов: Хачанов выиграл серебро в одиночном разряде, а в миксте и вовсе был российский финал - Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли Карацева и Елену Веснину.

В этом году на пресс-конференции перед началом Итогового турнира ATP Медведев заявил о готовности выступить на Олимпиаде. "Мы с Андреем [Рублевым] пока не знаем, сможем ли сыграть, но, если будет такая возможность, я точно буду там, - сказал он. - В теннисе игроки склонны думать, что, может быть, это не самый важный турнир в мире, но он по-своему красив".

"Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января, - сказал ТАСС Тарпищев. - В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры".