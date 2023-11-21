21 ноября, 07:00
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Кубок Дэвиса

Утративший статус. Каким будет Кубок Дэвиса без россиян

EPA-EFE/ ALVARO CABRERA
© EPA-EFE/ ALVARO CABRERA

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Финальная часть главного международного командного турнира в мужском теннисе - Кубка Дэвиса - стартует во вторник в испанской Малаге. ТАСС рассказывает о том, каким будет турнир в этом году.

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Кубок Дэвиса является одним из старейших турниров в теннисе, он проводится с 1900 года. За это время он претерпевал различные изменения в формате, однако на протяжении практически всей истории турнира команды проводили матчи до трех побед так, что в первых двух встречах играли одиночники, затем шли пары, потом, если требовалось, снова играли одиночники. При нынешнем формате матча до двух побед команде достаточно выиграть одиночные встречи, а парная встреча или становится решающей, или не играется вовсе.

В финальной части турнира 2023 года примут участие восемь команд. Действующий победитель турнира сборная Канады сыграет против команды Финляндии, сборная Чехии встретится с австралийцами. В другой половине турнирной сетки сербы сыграют против сборной Великобритании, итальянцы - против представителей Нидерландов.

По составу, достижениям игроков и их позициям в мировом рейтинге фаворитом является сборная Италии, за которую сыграют финалист Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Янник Синнер (4-й номер мирового рейтинга) и Лоренцо Музетти (27). Главными их соперниками будут сербы, за которых сыграет лидер мирового рейтинга Новак Джокович, ставший победителем трех турниров Большого шлема в этом сезоне. Вместе с ним Кубок Дэвиса постараются выиграть Ласло Джере (33) и Душан Лайович (46). Также определенные шансы на победу имеют действующие чемпионы, лидерами которых будут Феликс Оже-Альяссим (29) и бывшая третья ракетка мира Милош Раонич (323), а также австралийцы, за которых выступят Алекс де Минаур (12) и победители Уимблдона 2022 года в парном разряде Мэттью Эбден и Макс Перселл.

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, состав участников в этом году будет тусклым. "Я смотрю на состав участников, это просто беда, очень тусклый набор участников. Нет наших теннисистов, испанцев, американцев, у британцев не сыграет Энди Маррей (двукратный олимпийский чемпион - прим. ТАСС), смотреть практически не на кого, только Джокович и Синнер. В этом году будет самый неинтересный турнир, наверное, я его даже смотреть не буду", - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Россияне были бы фаворитами

Примечательно, что сборная Канады изначально не должна была играть в финальной части турнира в прошлом году, так как команда не прошла отбор. Канадцы получили приглашение организаторов, заняв место российской команды, которая выиграла турнир в 2021 году. В 2022 году Международная федерация тенниса отстранила сборные России и Белоруссии от командных соревнований из-за событий на Украине.

При этом россиянам разрешили продолжить играть на турнирах ATP, и этот сезон был одним из лучших в истории отечественного тенниса. Российские теннисисты приняли участие в финалах на 20 турнирах ATP в одиночном разряде, где одержали 8 побед, а также выиграли 1 турнир в парном разряде. Основной вклад в успехи россиян внесли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев завершил год на третьем месте в мировом рейтинге, выиграл пять турниров и четыре раза сыграл в финале, в том числе на Открытом чемпионате США. Второй ракеткой России стал Андрей Рублев, завершивший сезон на пятой строчке рейтинга ATP, он выиграл два титула в этом году, в том числе первый в карьере на турнире серии "Мастерс".

Еще одну победу одержал Карен Хачанов, который стал 15-м теннисистом мира по итогам года. Вместе с Рублевым он также выиграл турнир серии "Мастерс" в парном разряде. До финалов турниров ATP доходили Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов. Стоит отметить, что Россия является единственной страной, которая имеет трех представителей в топ-15 мирового рейтинга.

По мнению президента Федерации тенниса России, рекордсмена Кубка Дэвиса по количеству побед в матчах турнира в статусе капитана (66) Шамиля Тарпищева, 2023 год прошел для российских теннисистов с плюсом. "Медведев провел удачный сезон, он останется третьим в рейтинге, - сказал Тарпищев ТАСС. - Можно отметить и Рублева, который, несмотря на неудачное выступление на Итоговом турнире, сумел закрепиться в десятке. В целом год для нашего тенниса прошел с плюсом. Много турниров выиграли [российские теннисисты], особенно молодежь. Мы на правильном пути".

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В похожем ключе высказался и Чесноков. "Наши ребята провели золотой сезон, здорово играли Медведев и Рублев, но хочу отметить и других ребят. Карен здорово играл и сумел вернуться после травмы, Сафиуллин и Котов сделали невероятный прорыв. У нас огромная скамейка, и мы умеем играть пару, так что мы точно были бы главными фаворитами на Кубке Дэвиса", - сказал специалист.

"Нам было бы непросто играть против Джоковича и его команды, но, с другой стороны, на остальных позициях мы гораздо сильнее. Непросто было играть против итальянцев, но опять же у нас более ровный состав. Я считаю, что в отсутствие россиян сербы и итальянцы будут фаворитами турнира", - добавил собеседник агентства.

"Кубок Дэвиса совершенно не тот"

Из-за того отстранения от международных командных турниров отечественная сборная занимает 69-е место в рейтинге Кубка Дэвиса. "Мы сейчас как команда нигде не можем выступать, поэтому понятно, что в рейтинге мы опускаемся. Безусловно, сейчас этот рейтинг не отражает расклад сил. Мы свой уровень доказали два года назад, сейчас мы боролись бы за самые высокие места, у нас два теннисиста находятся в первой десятке мирового рейтинга, ни у кого такого представительства сейчас нет, ребята доходят до поздних стадий на турнирах Большого шлема", - сказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в беседе с ТАСС.

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Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и трех Кубков Федерации Светлана Кузнецова в беседе с ТАСС отметила, что командные соревнования без участия россиян теряют свой статус. "В связи с перестановками, сменой спонсорства, руководства, городов, конечно, статус Кубка Дэвиса и Кубка Федерации (ныне - Кубка Билли Джин Кинг - прим. ТАСС) уже совершенно не тот, - сказала Кузнецова. - Плюс российская и белорусская сборные не имеют права участвовать в этих турнирах, что является большим минусом для тенниса, потому что наши спортсмены имеют большой вес, занимают лидирующие позиции в рейтинге. Конечно, нельзя говорить, что он проходит сейчас с самыми лучшими спортсменами, когда изначально это было так".

Кубок Дэвиса пройдет с 21 по 26 ноября. В первый день турнира пройдет матч сборных Канады и Финляндии. 

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Кубок Дэвиса
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