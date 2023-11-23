23 ноября, 16:23,
обновлено 23 ноября, 16:40
Допинг в спорте

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что срок рассмотрения дела составит от 6 до 12 месяцев

ТАСС, 23 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация передала дело в CAS. Срок рассмотрения дела составит от 6 до 12 месяцев.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

13 октября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS. 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
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