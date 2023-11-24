Призер турнира по фиджитал-хоккею считает, что формат разрушает стереотипы о киберспорте

По мнению игрока команды NBSK Александра Зверева, отношение к киберспорту сильно изменилось

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Фиджитал-спорт помогает разрушать стереотипы о киберспорте, отношение к нему сильно изменилось. Такое мнение ТАСС высказал участник команды по фиджитал-хоккею NBSK Александр Зверев.

В пятницу спортсмены NBSK уступили коллективу Liga Pro Team в матче за первое место на турнире по фиджитал-хоккею в Казани со счетом 7:9.

"У этого проекта однозначно большое будущее, все самое крутое ждет нас в феврале. Фиджитал-спорт уже сделал очень многое. Пять-десять лет назад к киберспорту было совсем другое отношение. Но сейчас мы можем взять любую дисциплину - FIFA, CS:GO, Dota, NHL, столько всего развивается. Люди прекрасно понимают, что киберспорт - это спорт. Мы здесь также тренируемся, также участвуем в соревнованиях, также переживаем, также бьемся за призовые фонды. Стереотипы разрушаются, и фиджитал-спорт тоже играет в этом свою роль", - сказал Зверев.

Хоккеист также отметил, что команда рассчитывала на победу в турнире, однако, несмотря на поражение, спортсмены показали себя достойно в обеих частях соревнований. "Конечно, есть какая-то грусть от такого результата. Приехали однозначно побеждать, у нас очень сильная была команда по киберу, очень сильная команда по хоккею. Мы дали сильный бой Liga Pro, ни одна команда не смогла им такого предоставить, корме нас. Наше второе место - оно как первое, потому что мы очень достойно играли, я благодарен всем нашим парням и болельщикам", - рассказал он.

Турнир проходил на "Татнефть-Арене", его победитель получит право выступить на "Играх будущего".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.