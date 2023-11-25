25 ноября, 15:27
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский отметили, что им было важно получить не менее 80 баллов

Пара лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристам Александре Бойкову и Дмитрию Козловскому, выступающим в соревнованиях спортивных пар, было важно преодолеть отметку в 80 баллов в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Бойкова и Козловский набрали 81,20 балла и занимают первое место после короткой программы.

"Хотелось пробить 80 баллов, сколько угодно можно говорить о чистых прокатах, но хотелось уже материального подтверждения своей работы. Это в парном катании является отметкой, к которой стремятся все", - отметил Козловский.

"Бывают такие турниры, когда что-то не получается - это вход в сезон. И это пройденный этап. Сейчас мы входим в основной период сезона, потихоньку идем к чемпионату России. До него остается одна произвольная программа", - добавила Бойкова.

Произвольную программу на шестом этапе Гран-при России пары представят 26 ноября. 

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Фигурное катание
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