Винер заявила, что пока не определилась с подачей апелляции в CAS на решение трибунала

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отстранена до 5 марта 2025 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер на данный момент не определилась, будет ли она подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF). Об этом она рассказала ТАСС.

Апелляционный трибунал GEF оставил в силе двухлетнее отстранение Винер от работы на международных соревнованиях.

"Еще не решила", - ответила Винер на вопрос, будет ли она обжаловать решение трибунала в CAS.

Решение об отстранении Винер было вынесено 6 марта 2023 года. Ее отстранение продлится до 5 марта 2025 года. Она имеет право обжаловать решение в CAS в течение 21 дня с момента получения уведомления о решении.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.