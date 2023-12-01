Ефимова объяснила возвращение в плавание нежеланием "сгинуть в никуда"

В ноябре спортсменка после двулетнего перерыва выступила на чемпионате России по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова хочет красиво закончить карьеру, что стало одной из основных причин возвращения в спорт. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Ефимова в ноябре приняла участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде, который стал для нее первым стартом после двухлетнего перерыва.

"Я не могла просто взять и сгинуть в никуда, - сказала 31-летняя Ефимова. - Просто уйти и все - не вариант, поэтому я хотела вернуться и красиво уйти, хотя, конечно, мне вряд ли устроят такие проводы, как Сергею и Насте Фесиковым. Видимо, придется устраивать отдельные соревнования, где будет все радостнее, - надо в таких ситуациях не плакать, а веселиться. Но при этом сейчас я уже чувствую в себе силы продолжать плавать дальше, мне это по силам".

Ефимова последние годы жила и тренировалась в США, сейчас она вернулась в Россию и готовится к выступлению на апрельском чемпионате страны, который будет отборочным в национальную команду.