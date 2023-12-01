Шагнуть в космос. Трофей "Игр будущего" отправился с Байконура на околоземную орбиту

Кубок встретит на МКС Новый год, а перед стартом соревнований в Казани вернется на Землю

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько сот человек в первый день зимы воочию наблюдали за тем, как ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", на борту которого был и трофей "Игр будущего". Кубок встретит в космосе Новый год и вернется на Землю незадолго до того, как в Казани начнутся сами соревнования.

"Игры будущего" - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2 000 спортсменов из разных стран. В основную программу войдут состязания по 16 инновационным дисциплинам, в расширенную - 5. Соревнования будут поделены на пять категорий, или "вызовов": "спорт", "тактика", "стратегия", "технологии" и "скорость".

Трофей состоит из шлифованного металла и пяти пластин акрила, что символизирует пять этих категорий. Перед тем как отправиться на орбиту с космодрома "Байконур", кубок побывал в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе, Оренбурге и Саратове. Во всех восьми городах местные жители имели возможность сфотографироваться с трофеем, посмотреть соревнования по различным фиджитал-дисциплинам и взять автограф у знаменитых спортсменов. Среди тех, кто представлял трофей "Игр будущего", были олимпийские чемпионы - фигуристки Камила Валиева и Аделина Сотникова, прыгун в воду Илья Захаров и гимнаст Артур Далалоян.

"Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует вывод Россией на рынок абсолютно нового продукта, аналогов которому не было, - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на предваряющей старт ракеты пресс-конференции. - Это реальный прорыв в спорте, это ответ на запрос молодого поколения. Фиджитал набирает популярность не только в нашей стране, но и за рубежом".

"Когда смотришь кадры, когда Сергей Крикалев (исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам - прим. ТАСС) загружает трофей на наш космический корабль и он становится в стартовую готовность, абсолютная гордость, теряешь дар речи от того, какая у нас страна, какие возможности. "Игры будущего" - это не только международный праздник спорта, который впервые произойдет в истории человечества. Как когда-то именно Россия впервые отправила человека в космос, так и сейчас впервые будет организован мультиспортивный турнир, который объединит в себе и цифровой спорт, и спорт реальный, и науку, и образование, и многое другое", - добавил вице-премьер.

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь заявил на пресс-конференции, что столица Татарстана готова к проведению соревнований. "Казань имеет огромный опыт проведения международных спортивных состязаний, - сказал он. - Но "Игры будущего" - это отдельная, уверен, золотая страница в истории и нашей Казани, и нашей страны. Мы вместе впервые будем принимать свыше 100 стран. Казань к этому готова".

Полетит ли в космос чемпион?

Чернышенко в беседе с корреспондентом ТАСС оценил его идею отправить в космос после соответствующей подготовки одного из победителей "Игр будущего".

"И сделать фильм "Вызов-2"? Идея неплохая, надо над ней подумать", - сказал вице-премьер.

В апреле на экранах российских кинотеатров начался показ отечественного фильма "Вызов", часть съемок которого проходила на борту корабля, находившегося на орбите. В числе тех, кто снимался в космосе, была и актриса Юлия Пересильд. Перед вылетом она прошла серьезную подготовку.

Руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров в беседе с ТАСС также поддержал идею о полете одного из победителей соревнований в космос. "Я считаю эту идею отличным предложением, - отметил он. - Это новая идея, она заслуживает как минимум того, чтобы над ней подумать. Фильм "Вызов-2" про киберспорт - отличная история".