Космонавты могут принять участие в церемонии открытия "Игр будущего"

В пятницу ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль, на борту которого была капсула с трофеем соревнований

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Космонавты, находящиеся на орбите, могут принять участие в церемонии открытия "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

1 декабря ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", на борту которого была капсула с трофеем "Игр будущего". Из космоса кубок вернется в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на соревнованиях. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с корреспондентом ТАСС назвал неплохой идею отправить в космос одного из победителей "Игр будущего".

"Спортсменов сложно отправить, потому что это отдельная подготовка. Я думаю, что те люди, которые полетели на орбиту, имеют подготовку, - сказал Леонов. - Мы планируем пригласить экипаж, который находится на орбите, на церемонию открытия. Попытаемся это все обыграть, думаю, будет сюрприз для всех, кто придет и увидит это на телеэкранах".

Министр спорта Татарстана уверен, что Казань задаст высокую планку с точки зрения организации фиджитал-соревнований, чтобы в дальнейшем этот проект не был локализован и чтобы продукт тиражировался во всем мире. "Мы никаких новых объектов не строили, будем проводить все на существующей инфраструктуре. Благодаря тем событиям, которые мы реализовали в Казани, объекты у нас современные, мы приведем их в порядок, где-то проведем ремонтные работы. Будем использовать практически все объекты инфраструктуры, в том числе и деревню для спортсменов", - отметил Леонов.

"Сегодня мы реализуем еще один проект - это новый фиджитал-центр, - добавил собеседник агентства. - Мы планируем под "Игры будущего" запустить еще фиджитал-центр, чтобы он служил наследием турнира".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.