Аршавин: "Зенит" психологически надломился после второго гола "Локомотива"

Железнодорожники в матче чемпионата России по футболу одержали победу со счетом 3:1

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" надломились психологически после второго гола московского "Локомотива" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал член правления "Зенита" Андрей Аршавин.

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:1.

"Поле, мне кажется, хорошо подготовили. Единственное, что при первом голе, конечно, вряд ли бы это случилось, если бы была хорошая погода, но везет тому, кто везет. В целом "Зенит" первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта - и все, после этого, мне кажется, психологически как-то "Зенит" чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять", - сказал Аршавин.

"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. "Зенит" идет на втором месте с 33 очками.