Футболист "Зенита" Кассьерра рассказал, что впервые играл в снежную погоду

"Зенит" в воскресенье на выезде проиграл "Локомотиву" в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Матч с московским "Локомотивом" стал первым для колумбийского нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Матео Кассьерры в снежную погоду. Об этом Кассьерра рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:1.

"Разумеется, на заснеженном поле играть гораздо сложнее, думаю, что мы провели очень хороший тайм, - сказал Кассьерра. - К сожалению, во втором тайме не хватило четкости и ясности в действиях, какая была до перерыва, в итоге проиграли".

"В первый раз в жизни играл в такой снег, мяч себя по-другому ведет, ощущения совершенно другие. Но не думаю, что погода как-то принципиально повлияла, потому что во втором тайме вообще уже снега не было. Поле было нормальным, поэтому никак на игру это не повлияло", - добавил Кассьерра.

Старт встречи был отложен на полчаса в связи сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли оранжевым мячом на частично заснеженном поле.