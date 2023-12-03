Тикнизян: футболисты получают огромные деньги, поэтому должны играть в непогоду

Защитник "Локомотива" отметил, что болельщикам на трибунах в морозную снежную тоже было некомфортно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты должны не обращать внимания на погодные условия и играть, поскольку получают огромные деньги. Такое мнение журналистам высказал защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян.

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:1. Старт встречи был отложен на полчаса в связи с сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли оранжевым мячом на частично заснеженном поле.

"Должны ли футболисты играть в непогоду? А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности - делать это искренне и с максимальной самоотдачей. Людям на трибунах сегодня, думаю, было не очень комфортно в такую погоду, но их поддержка ощущалась, спасибо им огромное", - сказал Тикнизян.