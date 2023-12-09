Звездный уик-энд КХЛ стартует в субботу на новой "СКА-Арене"

В первый день пройдет мастер-шоу, в воскресенье состоится турнир среди сборных дивизионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Это будет первое крупное спортивное мероприятие, которое примет построенная в 2023 году "СКА-Арена".

Соревнование лучших хоккеистов лиги состоится в Санкт-Петербурге во второй раз, впервые Матч звезд прошел в городе 5 февраля 2011 года в Ледовом дворце, тогда встретились команды Западной и Восточной конференции. Это был первый матч, прошедший в формате встречи команд Запада и Востока, ранее друг против друга играли команды, составленные из россиян и легионеров КХЛ. В Санкт-Петербурге команда Запада была названа именем нападающего СКА Алексея Яшина, а Востока - именем форварда "Авангарда" Яромира Ягра. Сборная Восточной конференции после мастер-шоу одержала победу в матче со счетом 18:16.

Спустя 12 лет встреча лучших игроков пройдет на новой, более вместительной арене. "СКА-Арена" способна вместить на хоккейных матчах 21,5 тыс. человек, тогда как Ледовый дворец - 12,3 тыс. Новая арена должна была быть построена к маю 2023 года, чтобы принять матчи чемпионата мира, однако после решения Международной федерации хоккея перенести турнир в Финляндию и Латвию строительство самого большого хоккейного дворца в Европе было решено не форсировать. Только 26 ноября там состоялся тестовый матч с участием студенческих команд, прорабатывается вопрос переезда на арену СКА, а с мая там начнется формироваться список концертных мероприятий.

Матчи звезд КХЛ проходят с 2009 года. Первая игра состоялась в Москве на Красной площади, столица также принимала Матчи звезд на "ЦСКА-Арене" в 2016 году и на "ВТБ-Арене" в 2020-м. Помимо Санкт-Петербурга, дважды противостояние лучших игроков лиги принимал Челябинск (2013, 2022). Игры также проходили в Сочи (2015) и Уфе (2017), за рубежом - в Минске (2010), Риге (2012), Братиславе (2014) и Астане (2018).

Дивизион Чернышева пока без титула

Матч звезд в шестой раз пройдет в формате противостояния сборных дивизионов, который признан более удачным. Игра Запада против Востока со временем показалась лиге не такой интересной, так как обилие заброшенных шайб слабо влияло на интригу встреч. С 2017 года в рамках звездного уик-энда проводится мини-турнир между командами дивизионов, который вместе с мастер-шоу венчает Неделю звезд хоккея, вмещающую также в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). По итогам этого кубка определяются четыре хоккеиста из клубов МХЛ, которые принимают участие в поединках лучших игроков КХЛ.

До 2020 года турнир проходил в один день, а с 2022 года он чередуется с конкурсами в рамках мастер-шоу в течение двух дней. В двух последних соревнованиях, в 2020 и 2022 годах, побеждали хоккеисты дивизиона Боброва. Дважды выигрывала Матч звезд команда дивизиона Чернышева (2017, 2019), в 2018 году - команда дивизиона Тарасова. Ни разу победу не праздновал дивизион Харламова.

"Мы изучали опыт НХЛ и видели, как это интересно, и как это привлекает не только зрителей на трибунах, но и телевидение, цифровые платформы. Поэтому я считаю, что выбор правильный", - высказал свое мнение о формате первый президент КХЛ, глава совета директоров СКА Александр Медведев.

В состав каждой команды, за исключением дивизиона Чернышева, вошли два вратаря, три защитника и шесть нападающих, ими руководят два тренера. Как и раньше, состав определялся по итогам голосования болельщиков, журналистов, аккредитованных на нынешний сезон, и лигой. Болельщики выбрали в каждом дивизионе вратаря, защитника и двух нападающих, 12 хоккеистов были выбраны СМИ, КХЛ выбрала еще по три игрока в команду каждого дивизиона.

Футболисты вместо комментаторов

На Западе в сборной Боброва выступят вратари Никита Серебряков (СКА) и Михаил Бердин ("Сочи"), защитники Богдан Конюшков ("Торпедо"), Александр Никишин (СКА) и Джереми Рой ("Витязь"), нападающие Василий Атанасов ("Торпедо"), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба - "Спартак") и Максим Летунов ("Торпедо"), Владимир Алистров (СКА) и Матвей Поляков ("СКА-1946"). Летунов заменил одноклубника Голдобина и Порядина Ивана Морозова, который был изначально выбран на Матч звезд с учетом яркой результативной игры спартаковской тройки в сезоне, но выбыл из-за травмы до конца календарного года. Алистров же заменил заболевшего Матвея Мичкова из "Сочи".

В команде дивизиона Тарасова выступят вратари Алексей Колосов (минское "Динамо") и Джереми Смит ("Куньлунь Ред Стар"), защитники Никита Нестеров (ЦСКА), Бреннан Менелл (московское "Динамо") и Мартин Гернат ("Локомотив"), нападающие Никита Гусев (московское "Динамо"), Виталий Пинчук (минское "Динамо"), Ярослав Лихачев, Максим Шалунов (оба - "Локомотив"), Никита Коростелев ("Северсталь") и Владимир Михалев ("Сибирские снайперы"). Шалунов заменил изначально выбранного нападающего "Северстали" Данила Аймурзина, также выбывшего из-за травмы.

В сборной дивизиона Харламова сыграют вратари Владислав Подъяпольский ("Лада") и Евгений Аликин ("Автомобилист"), защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Лукаш Клок ("Нефтехимик") и Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), нападающие Александр Радулов ("Ак Барс"), Семен Дер-Аргучинцев ("Трактор"), Никита Гребенкин ("Металлург"), Трой Джозефс ("Лада"), Максим Шабанов ("Трактор") и Сергей Колесников ("Толпар"). Дер-Аргучинцев заменил в команде выбывшего из-за травмы казанца Дмитрия Яшкина.

В команде дивизиона Чернышева сыграют вратари Александр Самонов ("Салават Юлаев") и Антон Красоткин ("Сибирь"), защитники Евгений Лисовец ("Адмирал"), Кэмерон Ли ("Амур"), Давид Скленичка ("Барыс") и Дамир Шарипзянов ("Авангард"), нападающие Владимир Ткачев ("Авангард"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Николай Прохоркин ("Сибирь"), Райли Барбер ("Ак Барс") и Игорь Чернышев, выступающий в МХЛ за московское "Динамо". В этом дивизионе только пять нападающих, поскольку Буше из-за травмы заменил его одноклубник по "Авангарду" Шарипзянов.

При обилии дебютантов Матча звезд стоит отметить, что самыми опытными участниками этих соревнований являются Радулов (восемь раз), Гусев (пять), а также Ткачев и Нестеров (по три). По сравнению с прошлым годами помощниками главных тренеров клубов КХЛ, которые будут руководить командами дивизионов, станут не комментаторы, а известные в прошлом футболисты. Алексею Жамнову ("Спартак") в дивизионе Боброва поможет двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, Алексею Кудашову (московское "Динамо") - бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Роман Широков. В команде дивизиона Харламова Андрею Разину ("Металлург") поможет имеющий аналогичные, как и Широков, титулы в сборной России и "Зените" Андрей Аршавин, а Михаилу Кравецу ("Авангард") в дивизионе Чернышева - чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

Зрителей и игроков в течение двух дней ждут шесть конкурсов. В субботу пройдут конкурсы на силу и точность броска, а также конкурс капитанов в лице Гусева, Ткачева, Голдобина и Радулова. Каждый капитан должен выполнить шесть заданий, затраченное время на их выполнение будет служить дополнительным параметром определения победителя в случае равенства набранных очков. В воскресенье пройдут конкурсы на скорость, эффектный буллит и "надежная защита", в рамках которого по три полевых игрока каждой команды бросают по два раза каждому вратарю за исключением своего.