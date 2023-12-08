Календарь, лимит и судейство. Совещание руководителей клубов КХЛ прошло в Петербурге

Участники мероприятия обсудили ряд изменений, которые могут быть введены со следующего сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заседании руководителей клубов обсудила ряд интересных нововведений, которые могут появиться в следующем сезоне. Одно из них связано с изменением сроков проведения чемпионата.

Обсуждение нововведений анонсировал ранее в интервью ТАСС президент лиги Алексей Морозов. Он рассказал о возможном сдвиге окончания чемпионата на май и о смягчении лимита на иностранных игроков, чьи страны не являются членами Евразийского экономического союза. В пятницу в Санкт-Петербурге накануне Матча звезд клубы обсудили предложенные лигой реформы.

Гендиректор "Торпедо" Александр Харламов рассказал ТАСС о том, что на собрании руководителей обсуждался как привычный вариант календаря, в котором сезон завершается 30 апреля, так и вариант с матчами в мае. Во втором случае клубы начинали бы предсезонную подготовку 1 августа, регулярный чемпионат стартовал 5 сентября и завершался 15 марта. Кубок Гагарина в таком случае завершился бы 15 мая.

Предложение пока не встретило какой-либо жесткой реакции со стороны Федерации хоккея России (ФХР). В таком варианте календарь с 68 матчами для каждой команды при продлении регулярного чемпионата на 10 дней будет более ритмичным. Во многом будущее такого проекта зависит от того, какое решение по участию российских команд в международных турнирах в марте 2024 года примет совет Международной федерации хоккея (IIHF). Возражения могут быть связаны с позицией казахстанской стороны. Сборная Казахстана выступает на чемпионатах мира, которые проходят в мае, а клуб КХЛ "Барыс" является ее базовой командой.

По словам Морозова, никто из руководителей клубов не спрашивал о том, будет ли расширено трансферное окно в случае переноса сроков чемпионата. "Мы считаем, что 27 декабря (дата закрытия окна - прим. ТАСС) - хорошая дата, все уже привыкли к тому, что после нее команды заканчивают комплектацию и готовятся к плей-офф. Но дата может быть пересмотрена, если чемпионат закончится позднее", - сказал он.

Снижение возраста неограниченно свободных агентов

Лига обсудила с клубами вопрос лимита, в рамках которого российские клубы могут теперь заявлять на матчи трех иностранцев вместо пяти. На данный момент в 20 российских клубах на контрактах находится 58 легионеров, в прошлом сезоне в 19 клубах после окончания периода дозаявок было 54 легионера.

"Когда приказ по иностранцам менялся, в Минспорте сказали, что будут следить за ситуацией. Мы выйдем со своей инициативой, покажем, что у нас с лигой сейчас происходит. У нас есть статистика, что иностранцы приезжают и находятся на хорошем счету, помогают нам в зрелищности", - сказал Морозов.

По темам лимита и календаря лига проведет голосование среди клубов. По вопросу лимита КХЛ проработает также вопрос с Минспортом, а по теме календаря - с Федерацией хоккея России.

Континентальная хоккейная лига предложила понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами (игрок, который после истечения срока контракта имеет право вести переговоры с любым клубом) с 28 до 27 лет.

"Вопрос на доработке, мы проведем еще одно голосование, так как голоса разделились. Большинство поддерживает, что надо что-то менять, и мы направим свои предложения", - сказал президент КХЛ. "Мы предлагаем понизить возраст неограниченно свободных агентов, чтобы игроки раньше могли выбирать, где им продолжать карьеру", - отметил Морозов.

Обмены и работа судей

КХЛ хочет ограничить количество обменов между клубами, чтобы в них было задействовано не более трех хоккеистов. Для того, чтобы клубы не могли создавать лазейки для обхода потолка зарплат, планируется ограничить возможность переподписания контрактов с игроками - до двух человек на клуб.

"Мы докручиваем эти винтики, чтобы механизм работал для всех одинаково и никто не мог пользоваться лазейками. Руководители клубов, идущие на расторжение контрактов, несут большой риск. Если игрок соглашается на расторжение контрактов по обоюдному согласию, то он не получает компенсацию. Согласно нашему механизму регулированию вопроса, клуб должен выплатить компенсацию в зависимости от периода сезона расторжения игрока, и это потом подпадает под потолок зарплат. Ты теряешь игрока, и у тебя не высвобождаются деньги", - отметил Морозов.

Глава КХЛ также сообщил, что лига внесла предложение о сокращении количества командированных в фарм-клубы системы с 30 до 15 человек. Он рассказал, что судьям стало сложнее работать с нынешним плотным графиком игр. Морозов отметил работу судейского экспертного комитета во главе с бывшим президентом IIHF Рене Фазелем, а также что в течение сезона лидером по количеству запросов на качество судейства является "Спартак", на втором месте идет СКА. По ходу сезона за ошибки было оштрафовано 16 судей.

Ни у одного из клубов нет долгов по заработной плате. Небольшие задержки технического характера были у "Лады" и "Витязя".