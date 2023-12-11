Губернатор Пермского края назвал Кетова примером для будущих хоккеистов

В понедельник прошел прощальный матч игрока

ТАСС, 11 декабря. Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина, уроженец Пермского края Евгений Кетов является примером для тех, кто мечтает стать хоккеистом. Такое мнение высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Наш земляк, уроженец Губахи Евгений Кетов сегодня сыграл прощальный матч в большом хоккее, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - Карьера выдалась блестящей - чемпион мира - 2012, двукратный обладатель Кубка Гагарина, рекордсмен по количеству матчей за СКА и легенда клуба. Настоящий пример для всех наших мальчишек, мечтающих стать хоккеистами".

Губернатор отметил, что хоккеист впервые вышел на лед в родной Губахе. "Здорово, что он не забывает малую родину. Проводит турниры для юных хоккеистов, привозил в Губаху кубок мира, а главное - выступил инициатором строительства в городе ледовой арены. Теперь на этом льду воспитываются новые таланты. Желаю Евгению удачи на тренерском мостике. Всегда ждем в Пермском крае", - написал Махонин.

В понедельник в Санкт-Петербурге прошел прощальный матч Кетова. Он является рекордсменом СКА по количеству матчей в чемпионате России (541). Кетов выступал за СКА с 2013 по 2023 год и дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В 2012 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной России.