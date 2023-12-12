Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" подал в отставку после избиения судьи

Фарук Коджа напала на арбитра в понедельник после матча чемпионата страны против "Ризеспора"

ТАСС, 12 декабря. Фарук Коджа подал в отставку с поста президента турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" из-за ситуации с избиением арбитра матча чемпионата Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я хотел бы объявить, что подал в отставку с поста президента "Анкарагюджю", чтобы защитить от дальнейшего вреда клуб, болельщиков и свою семью. Надеюсь, что этот инцидент станет поводом для очищения нашего футбольного сообщества от культуры насилия и других недостатков. В то же время я надеюсь, что структурные проблемы турецкого футбола будут обсуждаться более явно из-за вчерашней ситуации. Хотел бы извиниться перед всеми, кого задели мои действия", - сказал Коджа.

Инцидент произошел в понедельник в Анкаре, где столичный "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор". Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, а во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю". Инцидент стал предметом разбирательства Федерации футбола Турции, ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили ЧП.

Позднее Федерация футбола Турции сообщила о приостановке проведения матчей чемпионата из-за случившегося. Коджа и двое подозреваемых были арестованы во вторник. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что Коджа совершил действия, которым нет места в футболе.