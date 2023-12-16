В ФХР заявили, что ЦСКА и Федотов могут обжаловать в CAS решение IIHF отклонить апелляции

Клуб и вратарь в случае отказа подавать апелляцию в CAS соглашаются с принятой дисквалификацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА и вратарь Иван Федотов могут обратиться с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отклонить апелляцию в первоначальной инстанции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции московского ЦСКА и вратаря Ивана Федотова. Такое решение было принято после того, как Федотов, согласно утверждению IIHF, нарушил правила стандартного контракта с командой Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".

"Формально апелляцию Федотова подавал Федотов, апелляцию ЦСКА подавал ЦСКА. ФХР подавала свою апелляцию, по ней пока нет решения, - сказал Курбатов. - Дисциплинарный комитет отказал им в апелляции, я видел предварительные результаты. Сегодня следующая инстанция - это Спортивный арбитражный суд в Лозанне, и решение, подавать ли туда апелляции, принимают игрок и клуб. Имеет значение сейчас, подадут ли апелляцию в CAS или нет, и времени для этого у них достаточно. Мы постоянно общаемся со сторонами, консультируемся, обмениваемся мнениями".

По словам гендиректора ФХР, ЦСКА и Федотов в случае отказа подавать апелляцию в CAS соглашаются с принятой дисквалификацией. Федотов отстранен с сентября от участия в матчах на четыре месяца, а ЦСКА запрещено в течение года проводить международные трансферы.

"Сложно сказать, с какого срока наказание будет действовать. По сути, с сентября Континентальная хоккейная лига отказалась выполнять решения международной федерации. IIHF дисквалифицировала игрока, дисквалификацию можно было оспорить. В итоге КХЛ отказалась ее исполнять, и это уже другая история, следующее нарушение - со стороны лиги", - отметил он.

КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. "Мы ожидали, что ответы по Федотову, ЦСКА и федерации придут в один день. Но сейчас у нас нет общего понимания, когда придет нам ответ, и это не от нас зависит", - сказал он.