Царь Мостовой, песни и голы. В Сколкове прошел Матч звезд Кубка России по футболу

Сборная "пути РПЛ" победила команду "пути регионов"

СКОЛКОВО /Московская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Матч звезд Фонбет - Кубка России по футболу завершился на "Live-Арене" в Сколкове победой команды "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" над сборной "пути регионов" со счетом 9:7. Этой игре предшествовали разные конкурсы, выступления артистов и официальные мероприятия Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды "пути РПЛ" вошли вратари Евгений Фролов ("Крылья Советов"), Никита Медведев ("Ростов"), защитники Наир Тикнизян ("Локомотив"), Данил Круговой ("Зенит"), Кирилл Маляров ("Балтика"), Данила Хотулев ("Оренбург"), полузащитники Никита Кривцов ("Краснодар"), Иван Обляков (ЦСКА), Илья Ишков ("Урал"), Руслан Безруков ("Рубин"), нападающие Сергей Пиняев ("Локомотив"), Максим Максимов ("Факел") и Павел Мелешин ("Спартак"). Возглавляли команду начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС, двукратный чемпион России в составе московского "Локомотива" Сергей Овчинников, обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин и чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой. Мостовой появился перед публикой с короной и фатой, в народе его называют Царь, поэтому ведущие заметили, что он пришел наконец-то в своем.

В команду "пути регионов" вошли вратари Олег Баклов ("Уфа"), Владимир Мухин ("Амкал"), защитники Александр Коренблюм ("Динамо", Санкт-Петербург), Данил Пелих ("Ротор"), Константин Морозов ("Амкар"), полузащитники Владислав Ослоновский, Эдамс Скляр (оба - "2Drots"), Анатолий Катрич, Никита Дубчак (оба - "Амкал"), Алан Хачиров ("Спартак", Нальчик), Александр Борисов ("Ядро"), нападающие Ян Шанин ("Знамя труда"), Кирилл Панченко ("Химки"), Кирилл Корепов ("Динамо", Вологда), Максим Турищев ("Родина"). Команду возглавляли главные тренеры Вадим Евсеев ("Кубань"), Дмитрий Кузнецов ("2Drots"), а также обладатель Суперкубка Португалии в составе "Бенфики" Андрей Каряка.

Шоу началось с автограф-сессии обладателя Кубка УЕФА вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, серебряного призера Олимпийских игр и двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, одного из основателей "2Drots" Евгения Бабенко. Она собрала довольно большое количество болельщиков и любителей футбола. На арене можно было купить памятную футболку с названием "Это "Ростов", брат!", но названия команд менялись в зависимости от пристрастий болельщиков. В то же время стартовали челленджи среди команд "пути РПЛ" и "пути регионов".

Первое испытание называлось "В цель". "Путь РПЛ" представляли Обляков, Мелешин и Пиняев, от "пути регионов" выступали Панченко, Скляр и Турищев. У каждого футболиста было по три попытки удара, в воротах расположились мишени с разным номиналом очков. Все конкурсы оценивало звездное жюри, в состав которого вошли Кириленко, Медведева, российский боец и киноактер Олег Тактаров, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, бывшие футболисты Владимир Быстров, Дмитрий Сычев, Алексей Гасилин, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, актер Ефим Петрунин, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, певец Ираклий Пирцхалава, футболистки Ирина Подшибякина и Светлана Думич. В этом конкурсе со счетом 41:15 победила команда "пути регионов", в этом испытании также приняли участие Быстров и Мостовой. Второе испытание называлось "Пинбол", в нем игрокам нужно было попасть мячом в одну из корзин с разным номиналом очков. Победу вновь одержала команда "пути регионов" (13:6). Победителей представили Корепов, Ослоновский, Катрич, а за "путь РПЛ" сыграли Кривцов, Тикнизян и Круговой.

После этого была пауза, во время которой представители РФС наградили 11 победителей профессионального конкурса "Магнит футбола" - лучших учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования в реализации проекта "Футбол в школе" в прошедшем учебном году. Победителями стали Анна Куприянова (Ярославская область), Иван Чернышев (Воронежская область), Виталий Илюшин (Томская область), Кирилл Нестеров (Архангельская область), Ольга Постнова (Калининградская область), Екатерина Тюрина (Рязанская область), Сергей Коняев (Алтайский край), Светлана Старцева (Пермский край), Вероника Сапаева (Ленинградская область), Максим Филоненко (Краснодарский край), Дмитрий Зайцев (Нижегородская область). В этот момент поле подготавливалось для заключительного испытания - "Кипербатла", в нем вратари команд "пути РПЛ" и "пути регионов" провели матч (два тайма по три минуты в формате 2х2). Победу со счетом 17:3 одержала команда "пути РПЛ". Оценивал игру голкиперов Акинфеев. В трех испытаниях выиграла сборная "пути регионов" со счетом 57:38. После этого заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, Мостовой и Аршавин наградили лучших игроков сезона Молодежной футбольной лиги и федеральных Юношеских футбольных лиг (ЮФЛ).

Атмосфера праздника

В ЮФЛ-3 (игроки не старше 2008 года рождения) награды получили вратарь Руслан Пичиенко ("Спартак"), защитник Тимофей Хотулев ("Зенит"), лучшим ассистентом стал Даниил Кондаков ("Зенит"), а лучшими бомбардирами - Вадим Шилов ("Зенит") и Никита Беленков ("Локомотив"), лучшим игроком был признан полузащитник Ефим Буркин ("Краснодар"). В ЮФЛ-2 (игроки не старше 2007 года) награды получили вратарь Егор Постриган ("Краснодар"), защитник Никита Лызлов (ЦСКА), полузащитник Павел Голубков ("Краснодар"), лучшим ассистентом стал Дмитрий Шопин ("Спартак"), бомбардиром и игроком Александр Помалюк ("Чертаново").

В ЮФЛ-1 (игроки не старше 2006 года рождения) награды получили вратарь Архип Лакс ("Зенит"), защитник Максим Жуков (ЦСКА), полузащитник Иван Ананьев ("Зенит"), лучшим бомбардиром стал Руслан Славин (ЦСКА), ассистентом и игроком - Александр Вакулич (ЦСКА). По итогам Молодежной футбольной лиги лучшими стали вратарь Тимофей Митров ("Локомотив"), защитник Никита Лобов ("Зенит"), полузащитник Даниил Шанталий ("Ростов"). Лучшим бомбардиром стал Артем Быковский ("Спартак"), ассистентом и игроком - Алексей Батраков ("Локомотив").

После этого состоялся сам матч по правилам мини-футбола на искусственном газоне. Победу со счетом 9:7 одержала команда "пути РПЛ". В составе победителей забитыми мячами отметились Маляров (2-я и 14-я минуты), Пиняев (6, 12), Безруков (7), Кривцов (8), Мелешин (10), Круговой (15, 21). У проигравших отличились Морозов (11), Турищев (14, 25, 25), Панченко (15+1), Дубчак (28, 28). Матч прошел в формате 5х5 в два тайма по 15 минут. После этого вынесли праздничный торт для всех участников матча звезд.

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова отметила, что из Матча звезд получился настоящий праздник футбола. "На мой взгляд, все очень здорово, даже лучше, чем в прошлом году. У нас больше зрителей, мы в этом году продавали билеты, видим большой интерес, - сказала Сурикова ТАСС. - Я думаю, что болельщикам интересно, перед Новым годом людям хочется почувствовать новогоднее представление, праздничную атмосферу, расслабиться, надеюсь, что нам удалось создать такую атмосферу праздника, футбола. Вижу, что многие пришли с детьми, музыка, футбол, спортсмены - основные составляющие успеха. Основная сложность - собрать футболистов, потому что первая часть сезона закончилась, многие в отпусках, некоторые лечат травмы, готовятся ко второй части. Спасибо клубам, которые идут навстречу, тренерам и всем, кто помогал", - добавила она.

Кириленко также отметил атмосферу во время Матча звезд. "Отличная атмосфера, такие события просто обязаны быть у каждого вида спорта. Мне кажется, что нашим болельщикам немного не хватает героев, возможности увидеть своих любимых игроков в развлекательном формате, пообщаться с ними, сфотографироваться, взять автограф", - сказал ТАСС Кириленко.

Матч звезд Кубка России прошел во второй раз. В прошлом году он состоялся также после первой части розыгрыша, победу одержала команда "пути РПЛ" (5:4). С сезона-2022/23 Кубок России проводится в новом формате. Команды РПЛ разделены на четыре группы, две первые команды в квартетах выходят в плей-офф "пути РПЛ", третья начинает играть в плей-офф "пути регионов". Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.