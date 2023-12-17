Заманили по-суворовски. Команда "Россия 25" выиграла Кубок Первого канала

Подопечные Романа Ротенберга одержали на турнире три победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала, матчи которого состоялись в Санкт-Петербурге. Подопечные Романа Ротенберга выиграли на турнире три встречи и набрали шесть очков. Во всех трех матчах команде приходилось отыгрываться.

В первом матче в четверг сборная "Россия 25" обыграла команду "Звезды и ВХЛ" со счетом 5:2. Во втором поединке россияне одолели сборную Белоруссии со счетом 5:3, а в заключительном матче была обыграна команда Казахстана - 5:2. В пятницу "Россия 25" выиграла проводившееся в рамках турнира соревнование "3х3 Лига Ставок Кубок Первого канала".

В течение соревнований тренерский штаб команды "России 25" пытался найти оптимальные сочетания. В первой игре можно было обратить внимание на тройку Василия Атанасова, Ильи Сафонова и Максима Шабанова. Однако после пропущенного во втором периоде гола Шабанов перестал выходить на лед. В таком сочетании нападающие больше не появились на турнире: в матче с белорусами Атанасов был заявлен 13-м нападающим, по ходу игры он получил сотрясение мозга и пропустил заключительную игру.

Сборная Белоруссии в субботу дала бой хозяевам: трижды вела в счете, но пропустила три шайбы в заключительные пять минут встречи и позволила россиянам выйти на единоличное первое место в группе перед заключительным туром. В воскресенье подопечным Ротенберга достаточно было не уступить команде Казахстана в основное время, чтобы выиграть турнир. Однако в последней игре россияне вновь оказались в положении отыгрывающихся: к 29-й минуте казахстанцы вели со счетом 2:1. Впрочем, "Россия 25" сумела переломить ход матча уже во втором периоде и уверенно победила.

"Третья игра за четыре дня. Непросто было сегодня, соперник в первом периоде выглядел посвежее. В перерыве общались с командой, молодцы, хорошо отреагировали. Понимали, что вся страна смотрит, вернули наши победные традиции", - сказал после матча Ротенберг.

"Заманили, это наша русская культура. Даже Суворов говорил, что сначала надо заманить противника", - ответил Ротенберг на вопрос, почему россиянам приходилось отыгрываться во всех матчах турнира.

Стоит задуматься о паузе в ВХЛ

Команда "Звезды и ВХЛ" завершила турнир с единственной победой, которая была одержана в овертайме над командой Белоруссии. В овертайме главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов решил сменить вратаря на шестого полевого игрока, но его команда пропустила в пустые ворота.

В ходе игры защитник белорусов Даниил Бокун толкнул в бок арбитра Сергея Юдакова, за что получил удаление до конца матча. "Думаю, это были эмоции. Наверное, он хотел его оттолкнуть, чтобы вступить в борьбу [с соперником]", - сказал после матча Кольцов.

Специалист возглавил белорусскую команду после того, как минское "Динамо", которое продолжает борьбу за плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), попросило Федерацию хоккея Белоруссии не привлекать для работы на Кубке Первого канала своего главного тренера Дмитрия Квартальнова. Свой выбор федерация остановила на Кольцове, который работает в тренерском штабе "Салавата Юлаева".

"С минским "Динамо" и Федерацией хоккея Белоруссии у нас хорошие отношения, поэтому мы без колебаний отдали им тренера. Хотя, безусловно, у нас время перед второй частью чемпионата, и идет тренировочный процесс. Для Кольцова это тоже этап роста, все-таки международный уровень эмоционально, наверное, по-другому ощущается", - рассказал ТАСС гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

В составе "Звезд" все три матча отыграл Арсений Грицюк, который пропустил последние матчи СКА из-за болезни и использовал турнир для того, чтобы набрать кондиции. Можно сказать, что это ему удалось - турнир он завершил одним из лучших бомбардиров, набрав по системе "гол+пас" пять очков (2+3).

Главным тренером команды, составленной из молодых игроков КХЛ и хоккеистов ВХЛ, является Николай Воеводин, который в августе этого года возглавлял сборную России до 23 лет. "Тогда у нас ребята играли против клубов КХЛ. Для меня самого это большой опыт, много материала, мыслей. Получил громадный толчок в плане развития", - подытожил специалист, добавив, что в следующий раз было бы разумно, как и в КХЛ, предоставлять паузу в чемпионате Олимпбет - ВХЛ.

Лучшие по итогам турнира

Команда "Россия 25" набрала шесть очков, сборная Белоруссии - три балла, команды Казахстана и "Звезды и ВХЛ" - по два. Сборная Казахстана заняла третье место благодаря победе над "Звездами".

Лучшим хоккеистом турнира по версии официального партнера Федерации хоккея России "Норникеля" признан Валентин Зыков. Приз вручил ему 14-летний игрок юниорской сборной Норильска Алан Бадалов, приехавший на турнир вместе со своим тренером.

Самым ценным игроком был признан Василий Глотов, который стал лучшим снайпером турнира с тремя голами. Лучшими вратарем, защитником и нападающим стали Никита Серебряков, капитан команды Александр Никишин и Илья Сафонов соответственно. Все эти хоккеисты представляли команду "Россия 25". Любопытно, что Никишин был заявлен на матч с командой Казахстана седьмым защитником.

В следующий раз турнир или серию игр с участием российской сборной стоит ожидать в мае после завершения сезона КХЛ.