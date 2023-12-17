Навка назвала Костомарова примером для всех

Роман Костомаров вышел на лед в дуэте с Татьяной Навкой на шоу, которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает своего партнера Романа Костомарова примером для всех. Об этом Навка рассказала после совместного выступления на шоу, которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха.

"Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас", - сказала Навка.

"Еще раз спасибо за прием. Как и обещал, я вышел на лед. Огромное спасибо моей замечательной партнерше Татьяне", - добавил Костомаров.

Навка и Костомаров исполнили программу "Кармен" - с этим произвольным танцем они победили на Олимпиаде 2006 года в Турине. "Я не верю, что мы влезли в эти костюмы спустя 18 лет. Мы шли к этому дню очень долго - вместе соревновались, были конкурентами, наша молодость никогда не забудется, это были невероятные, классные номера. И благодаря тебе, Илья, потом мы продавали наше шоу, потом моя любимая "Кармен", - отметила Навка.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.