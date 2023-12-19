Просветов рассказал о взаимоотношениях с российскими хоккеистами в "Колорадо"

Голкипер стал игроком "Колорадо" 9 октября

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Иван Просветов после прихода в клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо" получил поддержку от нападающего команды Валерия Ничушкина. Об этом Просветов рассказал в интервью ТАСС.

"Я уже Валеру до этого знал давно - в России с ним тренировались у Павла Маркидана, - отметил Просветов. - Он мне очень помог, сразу рассказав, где снимать дом, где жить. Он мне сразу написал, как новость вышла. Саша Георгиев тоже отличный партнер, друг".

24-летний Просветов перешел в "Колорадо" 9 октября, клуб из Денвера взял голкипера с драфта отказов, на который его выставила "Аризона". За "Колорадо" также выступает вратарь Александр Георгиев.

Просветов рассказал, насколько ему легче в связи с тем, что вратарская бригада в клубе состоит из россиян. "Конечно, легче. Можно спокойно поговорить с Сашей, Юсси (тренер вратарей "Колорадо" Юсси Парккила - прим. ТАСС) тоже знает русский менталитет, - отметил голкипер. - Он долго работал в России и очень много мне про это рассказывал. На самом деле мне очень нравятся наши отношения в нашем коллективе".