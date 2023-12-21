Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России в парном катании

Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.

Спортсмены набрали 83,01 балла. Второе место занимают чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,95). Третьими идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,42).

Мишина и Галлямов также являются бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).

Спортивные пары покажут произвольные программы в субботу. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.