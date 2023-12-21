Инфантино заявил, что решение суда ЕС по Суперлиге ничего не меняет

Президент Международной федерации футбола отметил, что организация всегда проводила лучшие соревнования в мире

ТАСС, 21 декабря. Решение Европейского суда юстиции, признавшего незаконной блокировку создания Суперлиги, ничего не поменяет с точки зрения организации футбольных турниров. Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее Европейский суд юстиции признал, что действия Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции.

"При величайшем уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в дальнейшем", - сказал Инфантино.

Ранее от участия в Суперлиге официально отказались ряд ведущих европейских клубов, в том числе английский "Манчестер Юнайтед", германские "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, французский ПСЖ, "Монако", испанские "Атлетико", "Севилья", "Валенсия", "Реал Сосьедад", итальянский "Интер". Поддержали создание проекта испанские "Барселона" и "Реал". О готовности участвовать в диалоге для совместной реализации проекта Суперлиги заявили в итальянском "Наполи".