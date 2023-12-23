Янченков отметил колоссальную борьбу за бронзу в соревнованиях пар на чемпионате России

Фигурист занял третье место в паре с Екатериной Чикмаревой

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Борьба за третье место на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в соревнованиях спортивных пар была колоссальной. Такое мнение журналистам высказал Матвей Янченков.

Янченков вместе с Екатериной Чикмаревой стал бронзовым призером соревнований. По сумме двух программ они получили 227,97 балла.

"За третье место была колоссальная борьба, были нервы, и мы рады, что мы с ними справились. Целый день на нервах, это круто", - сказал Янченков.

Его партнерша отметила, что на чемпионате России она чувствовала большее напряжение, чем на этапах российской серии Гран-при.

Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.