Фигуристка Фролова считает, что обрела стабильность в этом сезоне

Спортсменка заняла пятое место на чемпионате России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Фролова обрела стабильность в своем катании в этом сезоне. Такое мнение она высказала журналистам.

Фролова заняла пятое место на чемпионате России в Челябинске, набрав 219,47 балла по сумме двух программ.

"Я выходила с настолько пустой головой, каталась буквально с чистого листа. Я справилась только благодаря поддержке зрителей, на трибунах были мама и сестра, и я не имела права подвести тренера, с которым мы провели огромную работу. Я понимала, что если не буду много надумывать, то тело на автомате все сделает. Я максимально экономила силы, на тренировке каталась 13-14 минут, вышла проверить себя", - сказала Фролова.

"Рада, что справилась, но прокат не идеальный, если бы не обстоятельства, могла откатать лучше. Я прихожу к стабильности, это пятый чистый старт, это классно. Я благодарна тренерскому штабу, если бы не они, я бы не справилась", - добавила фигуристка.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.