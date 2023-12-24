Ковальчук считает, что "Спартак" является претендентом на Кубок Гагарина

Красно-белые возглавляют общую таблицу КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" в нынешнем сезоне являются претендентами на победу в Кубке Гагарина. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды, олимпийский чемпион и трехкратный обладатель трофея Илья Ковальчук.

В воскресенье "Спартак" одержал победу в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над китайским "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2. Ковальчук провел первый матч в КХЛ за "Спартак" и отметился заброшенной шайбой. Красно-белые лидируют в общей таблице лиги.

"Я думаю, 100-процентно, - ответил он на вопрос, является ли "Спартак" претендентом на Кубок Гагарина. - Тем более я вижу, что многие команды лихорадит, а такие клубы, как "Лада", "Торпедо", хорошо двигаются. Тем более будет перекрестный плей-офф, много неожиданностей. Но нам надо добавлять, так как у нас авантюрный хоккей. Сзади надо играть намного лучше".

"Все равно какая-то недосказанность перед "Спартаком", мало ребят играло в плей-офф. Регулярный чемпионат - это хорошо, но главные игры впереди. Поэтому я уверен, что мой опыт на льду и в раздевалке пригодится. Но я не хочу быть обузой на льду, надо прибавлять, входить в форму и быть полезным", - добавил он.