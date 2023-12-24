Зайцев: появление Ковальчука в "Спартаке" придало дополнительные эмоции хоккеистам

Олимпийский чемпион провел первый матч за "Спартак" в КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба "Спартак" Егор Зайцев считает, что появление в команде олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука придало игрокам дополнительные эмоции. Об этом Зайцев рассказал ТАСС.

В воскресенье "Спартак" одержал победу в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги над "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2. Ковальчук провел за красно-белых первый матч в КХЛ и отметился заброшенной шайбой.

"Каждый скажет о том, что его появление - это были дополнительные эмоции для команды. И по нему было видно, что он рад вернуться играть. Сегодня он больше уделял внимания себе в плане того, чтобы войти в игровой ритм. И он подбадривал на лавке, и ребята все старались его подбодрить. Давали эмоции друг другу, и только так команда играет", - сказал Зайцев.

По словам защитника, перед игрой спартаковцы держали в уме отрицательную статистику игр с "Куньлунем", который победил красно-белых в двух матчах из трех. "В этом сезоне ребята говорят, что это неудобный соперник, как и в прошлом сезоне. Две игры уступили при одной победной, поэтому мы настраивались серьезно. И тренерский штаб настраивал нас, чтобы с первых минут мы вышли и сразу показали тот хоккей, который от нас ждут, чтобы не было недонастроя", - отметил он.

По мнению Зайцева, временная смена домашней арены пошла на пользу "Спартаку". "Плюс после паузы соскучились по хоккею, рады были провести домашние матчи. Нестандартный подход, ретроформа - эмоции положительные", - сказал хоккеист.