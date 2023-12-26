В "Торпедо" рассказали, что не смогли подписать ряд футболистов из-за бюджета

Столичный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги

ТАСС, 26 декабря. Московский футбольный клуб "Торпедо" не обладает самым большим бюджетом в Мелбет - Первой лиге, из-за чего команда не смогла договориться о контрактах с рядом игроков. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Торпедо" Ярослав Савин.

"В прошлом сезоне бюджет был 1,4 млрд рублей? У меня немного другие данные по прошлому сезону, что касается нынешнего, то наш бюджет не самый большой в Первой лиге. С рядом футболистов мы не смогли договориться, поскольку соперники могут предлагать зарплату выше", - сказал Савин.

В прошлом сезоне "Торпедо" выступало в Мир - Российской премьер-лиге, команда заняла последнее, 16-е место. В текущем сезоне Первой лиги "Торпедо" после 20 туров занимает восьмое место, набрав 27 очков.