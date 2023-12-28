В Москве отремонтируют более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов

Программа охватит практически каждый район столицы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов будет отремонтировано в Москве в ближайшие годы. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

"Москва активно возрождает традиционные спортивные кластеры, которые мы все знаем и любим, - сказал Кондаранцев. - Эти места превращаются в полноценные многофункциональные общественные пространства, и тут могут заниматься как спортсмены, так и обычные горожане. Тут предусмотрено все для отличного досуга: помимо самих спортивных зон есть кафе, зоны тихого отдыха, прогулочные зоны, детские площадки, зоны с настольными играми. В этом году открыли после масштабной реновации конно-спортивный комплекс "Битца", стадион "Авангард", стадион "Москвич", а также уникальный и знаковый для столицы горнолыжный комплекс "Воробьевы горы".

"Кроме того, в ближайшие годы планируем отремонтировать более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов для москвичей - программа охватит практически каждый район", - добавил собеседник агентства.