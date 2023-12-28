"Авангард" продлил контракт с хоккеистом Ридом Буше

Новое соглашение с лидером КХЛ среди снайперов рассчитано на один год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил о продлении соглашения с американским нападающим Ридом Буше. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один год.

"В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в "регулярке" прошлого сезона. Это фантастически одаренный форвард с невероятным голевым чутьем, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения "Авангарда" остается в команде еще на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед", - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Антон Курьянов.

Буше 30 лет, он выступал за "Авангард" в сезоне-2020/21, став победителем Кубка Гагарина. Затем он перешел в ярославский "Локомотив", однако вернулся в омский клуб в июне 2022 года. В предыдущем сезоне Буше стал третьим снайпером регулярного чемпионата, в 64 матчах забросив 31 шайбу. В нынешнем сезоне он лидирует в списке лучших снайперов КХЛ и занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 54 очка (31 гол + 23 передачи) в 40 матчах.