Смагин назвал непростой победу Гуниной на чемпионате мира по блицу

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что российская шахматистка сумела проявить характер и одержать итоговую победу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вторая половина чемпионата мира по блицу складывалась непросто для российской шахматистки Валентины Гуниной, но она смогла проявить характер и одержать победу на турнире. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин.

Гунина набрала 14 очков в 17 партиях.

"Валя Гунина всегда была отличным блицером, но у нее часто бывали срывы из-за нелучшего физического состояния. Она здорово здесь играла, и после первого дня сразу стало понятно, что Валя является главным претендентом на золото. Вторая половина турнира сложилась непросто, но Валя - настоящая спортсменка, она проявила характер и сумела победить. Хочу от всей души ее поздравить, давно у нее не было таких больших побед", - сказал Смагин.

Гуниной 34 года, она во второй раз стала победительницей чемпионата мира по блицу, ранее шахматистка выигрывала турнир в 2012 году. Также Гунина является трехкратной чемпионкой Европы по шахматам и пятикратной чемпионкой России.