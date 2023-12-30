"Новогодний подарок любителям шахмат". Чемпионат мира по блицу завершился победой Гуниной

В соревнованиях по рапиду сильнейшей стала Анастасия Боднарук, у мужчин в обеих дисциплинах первенствовал Магнус Карлсен

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Триумфом российских шахмат завершился чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу в Самарканде. Из четырех возможных золотых медалей две выиграли россиянки - Анастасия Боднарук стала победительницей турнира по рапиду, а Валентина Гунина выиграла соревнования по блицу.

Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5. Третье место заняла китаянка Лэй Тинцзе. Гунина в решающей партии одолела украинку Анну Музычук, которая после поражения отказалась пожимать россиянке руку.

В мужской части чемпионата мира по блицу серебряным призером стал россиянин Даниил Дубов, третье место занял Владислав Артемьев. Чемпионом мира и в рапиде, и в блице стал норвежец Магнус Карлсен. Он в пятый раз выиграл турнир по быстрым шахматам, в седьмой - по блицу.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал выступление россиян в Самарканде прекрасным новогодним подарком. "Выдающаяся победа российской шахматистки на чемпионате мира по блицу стала новогодним подарком всем любителям шахмат в России. Надеемся, что и в следующем году, в 100-летие создания ФШР, наши шахматистки продолжат в том же ключе. В целом это был триумф российских шахматисток в Самарканде, из двух высших наград у женщин обе завоевали наши девушки, это подтверждает, что российская шахматная школа на сегодняшний день лучшая в мире", - отметил Филатов.

Боднарук поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив ее мастерство и выдержку. "Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду). Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства передал слова признательности наставникам шахматистки и всем, кто ее поддерживает на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений и всего наилучшего.

Слезы радости Боднарук и важная победа для Гуниной

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, говоря о победе Бондарук, назвал ее выступление последовательным и четким. "В целом в течение всего чемпионата Анастасия играла очень последовательно, четко и заслужила место как минимум в тройке, - сказал Дворкович. - На тай-брейках у Конеру больший опыт, но Анастасия, проиграв партию, находясь в лучшей позиции, смогла "выжить" во второй. [Индийский гроссмейстер Вишванатан] Ананд, комментировавший вторую партию, говорил с каждым ходом - сейчас выигрывают черные, а сейчас белые, а сейчас снова черные, но удача улыбнулась Анастасии, это произошло и в третьей партии, удача улыбается сильнейшим".

Сама Боднарук не смогла сдержать слез после успеха. "Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате, - сказала Боднарук ТАСС. - Моя главная мысль была - полная концентрация на партии. Сейчас у меня очень эмоционально истощенное состояние, эмоции придут попозже. На самом деле я, к сожалению, расплакалась, после того как матч закончился, так что эмоции немножко вышли из меня".

Гунина лидировала на протяжении почти всего турнира по блицу. "Это самый тяжелый и серьезный турнир в году, а я просто обожаю блиц, это один из самых веселых турниров для меня. В последнем туре я играла белыми и понимала, что надо приглушить эмоции, чтобы достичь результата, на ничью нельзя было играть. В целом для зрителей турнир получился интересным - я сама, когда я зритель, люблю такие напряженные концовки", - сказала Гунина ТАСС.

"В спортивном плане это важнейшая победа после долгого перерыва. Я долго не играла, мне нужно проходить лечение. Но я очень довольна, что завершила этот год таким триумфом", - добавила шахматистка.

Второе место на чемпионате мира по блицу у женщин заняла Александра Костенюк, ранее выступавшая за Россию, а ныне представляющая Швейцарию. Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр.

"Танец коней"

У мужчин в обеих дисциплинах не было равных Карлсену. Хотя в блице на золото претендовали россияне. Артемьев долгое время лидировал, но не справился с давлением в решающих турах, а Дубов оказался фигурантом скандала и был лишен важных очков, которых ему и не хватило для участия в тай-брейке с Карлсеном.

Главный арбитр чемпионата мира по блицу присудил по 0 очков Дубову и Яну Непомнящему в партии 11-го тура за договорную ничью. Шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. "Проверив партию, я подождал, пока оба игрока закончат свои игры в 12-м туре, и попросил их подтвердить, сделали ли они вышеупомянутые ходы. Они оба подтвердили, но не увидели в этом никакой проблемы", - приводит пресс-служба FIDE заявление главного арбитра турнира Ивана Суровы.

Оба шахматиста подали апелляции на решение, но они не были удовлетворены. С решением FIDE согласились почти все - и Карлсен, и Ананад, и даже президент ФШР Филатов.

Дубов заявил, что работа судей на чемпионате мира по блицу повлияла на дебют партии с Непомнящим. "Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей, - написал Дубов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло".

Открытием чемпионата мира стал восьмилетний россиянин Роман Шогджиев. В быстрых шахматах он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена. В блице Шогджиев выиграл шесть партий.

О турнире

Партии в быстрые шахматы проходили с контролем времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. В блице у каждого игрока было 3 минуты + 2 секунды за ход. Победитель в каждом из мужских турниров получил $60 тыс., в женских - $40 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $1 млн.

Соревнования во второй раз подряд проходили в Азии. В прошлом году турнир принимала Алма-Ата, в нынешнем - Самарканд.

"Благодаря курсу нового Узбекистана под руководством президента Шавката Мирзиёева в стране созданы в том числе возможности для проведения событий самого высокого уровня, - рассказал ТАСС генеральный директор туристического центра Silk Road Samarkand Зафар Бутаев. - В этом ряду и чемпионат мира по рапиду и блицу, который принимал наш комплекс. Можно выделить несколько ключевых событий, которые прошли у нас. В июне этого года здесь состоялась официальная церемония встречи эмира Катара и президента Узбекистана. В октябре 7 500 человек приняли участие в юбилейной, 25-й сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, в ноябре состоялись переговоры президентов Узбекистана и Франции и конференция ООН по борьбе с опустыниванием, которую посетили 3 000 человек, что стало очередным вкладом центра в развитие туризма страны и подтверждением его соответствия современным стандартам".

16 декабря Дворкович сообщил, что чемпионат мира по рапиду и блицу 2024 года, скорее всего, пройдет в Европе.