Шипов назвал клоунадой партию Дубова и Непомнящего на чемпионате мира по блицу

По мнению международного гроссмейстера, российские шахматисты поступили непрофессионально

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россияне Ян Непомнящий и Даниил Дубов поступили непрофессионально и устроили клоунаду за доской во время чемпионата мира по блицу. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего и Дубова, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

30 декабря в Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены. По итогам турнира Дубов занял второе место.

"Хоть Даня и Ян одни из моих лучших учеников, за которых я всегда очень болею и переживаю, но я отрицательно отношусь к их партии, они поступили непрофессионально и неуважительно по отношению к шахматам и зрителям. Ребята на глазах всей планеты решили похохмить, поприкалываться, и судьи вполне имели право не оценить их юмор. Это не первый случай в истории, когда шахматисты устраивали клоунаду за доской или пренебрежительно относились к игре, и судьи исполняли в таких случаях свой долг. Это прецедент, который в будущем послужит предостережением, и я надеюсь, что спортсмены впредь будут более корректно вести себя за доской, даже если заранее согласны на ничью", - сказал Шипов.