Хоккеист "Динамо" Гусев заявил, что не гонится за бомбардирскими рекордами в КХЛ

Нападающий занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев не гонится за статистическими достижениями в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу в матче КХЛ с "Куньлунь Ред Стар", в котором "Динамо" одержало победу со счетом 7:1, Гусев набрал пять очков по системе "гол+пас" (2 гола + 3 передачи). Всего в его активе теперь 569 баллов в КХЛ, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Также Гусев по итогам матча повторил клубный рекорд "Динамо", который ранее установили Вадим Шипачев и Мэт Робинсон.

"Я много раз говорил, что моя задача - в каждой игре помогать команде. Поэтому я за этим [бомбардирскими рекордами] не гонюсь", - сказал Гусев.

В пятницу форвард "Ак Барса" Александр Радулов благодаря голевой передаче в матче с "Адмиралом" (2:1 в овертайме) вышел на чистое третье место в списке бомбардиров, набрав 686 очков. По этому показателю он обошел бывшего нападающего казанского клуба Даниса Зарипова, в активе которого 685 очков. Впереди Радулова только его одноклубник Шипачев (908 очков) и завершивший уже карьеру Сергей Мозякин (928).