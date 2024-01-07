7 января, 16:33,
обновлено 7 января, 16:50
КХЛ

Хоккеисты "Динамо" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

Вратарь Дмитрий Николаев ("Спартак"), Джоуи Кин ("Спартак") и Егор Римашевский ("Динамо"). Александр Щербак/ ТАСС
Вратарь Дмитрий Николаев ("Спартак"), Джоуи Кин ("Спартак") и Егор Римашевский ("Динамо")
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 767 зрителей.

В составе победителей две шайбы на свой счет записал Эрик О'Делл (3-я, 28-я минуты), также отличился Седрик Пакетт (63). У проигравших отметились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57).

Лидер бомбардирской гонки регулярного чемпионата КХЛ Голдобин также отметился результативной передачей. На его счету теперь 62 (30+32) очка по системе "гол+пас" в текущем сезоне. Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук отдал результативный пас и набрал 399-е очко за карьеру в КХЛ. Занимающий второе место в списке лучших бомбардиров сезона динамовец Никита Гусев записал на свой счет голевой пас, в сезоне у форварда 58 (17+41) очков.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Алексея Жамнова уступили подмосковному "Витязю" (4:5 после овертайма) и московскому ЦСКА (1:3). Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах, "Динамо" идет третьим с 66 очками в 48 встречах.

В следующем матче "Динамо" 9 января примет "Сочи". "Спартак" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня минское "Динамо" в гостях обыграло нижегородское "Торпедо" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" дома оказался сильнее астанинского "Барыса" (5:3), ярославский "Локомотив" на выезде переиграл челябинский "Трактор" (3:1), казанский "Ак Барс" на своем льду победил екатеринбургский "Автомобилист" (2:1), подмосковный "Витязь" на своей площадке потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" (2:4), череповецкая "Северсталь" в домашней встрече обыграла "Сочи" (3:0), магнитогорский "Металлург" в Санкт-Петербурге обыграл местный СКА (2:1 после овертайма), ЦСКА дома победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

47

28

4

0

3

1

11

122-89

68

2

Спартак

49

27

3

0

3

4

12

175-135

67

3

Динамо М

48

22

6

3

1

3

13

146-115

66

4

СКА

48

26

2

3

1

1

15

148-102

64

5

Торпедо

47

23

3

2

2

1

16

136-112

59

6

ЦСКА

47

22

2

1

0

4

18

133-107

54

7

Северсталь

48

20

0

3

3

4

18

148-139

53

8

Динамо Мн

46

15

4

1

2

3

21

123-127

45

9

Витязь

48

10

3

2

3

3

27

105-169

36

10

Куньлунь РС

49

7

4

4

2

4

28

109-169

36

11

Сочи

49

11

1

2

0

6

29

122-189

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

49

23

6

2

3

3

12

148-121

68

2

Салават Юлаев

47

26

3

1

1

2

14

141-100

63

3

Авангард

46

19

8

3

0

3

13

138-122

63

4

Автомобилист

50

18

5

4

3

2

18

119-114

59

5

Лада

49

20

1

3

1

9

15

124-121

58

6

Трактор

49

20

5

1

1

4

18

130-116

57

7

Ак Барс

47

21

6

0

0

2

18

122-105

56

8

Сибирь

48

14

3

4

3

6

18

112-130

51

9

Нефтехимик

49

15

4

1

4

5

20

115-152

49

10

Амур

46

16

2

2

5

3

18

105-117

48

11

Барыс

48

8

4

4

2

5

25

118-151

39

12

Адмирал

46

8

3

3

6

4

22

96-131

38

  

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КХЛ