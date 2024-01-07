Хоккеисты "Динамо" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 767 зрителей.
В составе победителей две шайбы на свой счет записал Эрик О'Делл (3-я, 28-я минуты), также отличился Седрик Пакетт (63). У проигравших отметились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57).
Лидер бомбардирской гонки регулярного чемпионата КХЛ Голдобин также отметился результативной передачей. На его счету теперь 62 (30+32) очка по системе "гол+пас" в текущем сезоне. Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук отдал результативный пас и набрал 399-е очко за карьеру в КХЛ. Занимающий второе место в списке лучших бомбардиров сезона динамовец Никита Гусев записал на свой счет голевой пас, в сезоне у форварда 58 (17+41) очков.
"Спартак" потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Алексея Жамнова уступили подмосковному "Витязю" (4:5 после овертайма) и московскому ЦСКА (1:3). Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах, "Динамо" идет третьим с 66 очками в 48 встречах.
В следующем матче "Динамо" 9 января примет "Сочи". "Спартак" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".
В других матчах игрового дня минское "Динамо" в гостях обыграло нижегородское "Торпедо" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" дома оказался сильнее астанинского "Барыса" (5:3), ярославский "Локомотив" на выезде переиграл челябинский "Трактор" (3:1), казанский "Ак Барс" на своем льду победил екатеринбургский "Автомобилист" (2:1), подмосковный "Витязь" на своей площадке потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" (2:4), череповецкая "Северсталь" в домашней встрече обыграла "Сочи" (3:0), магнитогорский "Металлург" в Санкт-Петербурге обыграл местный СКА (2:1 после овертайма), ЦСКА дома победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3).
1
Локомотив
47
28
4
0
3
1
11
122-89
68
2
Спартак
49
27
3
0
3
4
12
175-135
67
3
Динамо М
48
22
6
3
1
3
13
146-115
66
4
СКА
48
26
2
3
1
1
15
148-102
64
5
Торпедо
47
23
3
2
2
1
16
136-112
59
6
ЦСКА
47
22
2
1
0
4
18
133-107
54
7
Северсталь
48
20
0
3
3
4
18
148-139
53
8
Динамо Мн
46
15
4
1
2
3
21
123-127
45
9
Витязь
48
10
3
2
3
3
27
105-169
36
10
Куньлунь РС
49
7
4
4
2
4
28
109-169
36
11
Сочи
49
11
1
2
0
6
29
122-189
34
1
Металлург
49
23
6
2
3
3
12
148-121
68
2
Салават Юлаев
47
26
3
1
1
2
14
141-100
63
3
Авангард
46
19
8
3
0
3
13
138-122
63
4
Автомобилист
50
18
5
4
3
2
18
119-114
59
5
Лада
49
20
1
3
1
9
15
124-121
58
6
Трактор
49
20
5
1
1
4
18
130-116
57
7
Ак Барс
47
21
6
0
0
2
18
122-105
56
8
Сибирь
48
14
3
4
3
6
18
112-130
51
9
Нефтехимик
49
15
4
1
4
5
20
115-152
49
10
Амур
46
16
2
2
5
3
18
105-117
48
11
Барыс
48
8
4
4
2
5
25
118-151
39
12
Адмирал
46
8
3
3
6
4
22
96-131
38