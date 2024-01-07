Хоккеисты "Динамо" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 767 зрителей.

В составе победителей две шайбы на свой счет записал Эрик О'Делл (3-я, 28-я минуты), также отличился Седрик Пакетт (63). У проигравших отметились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57).

Лидер бомбардирской гонки регулярного чемпионата КХЛ Голдобин также отметился результативной передачей. На его счету теперь 62 (30+32) очка по системе "гол+пас" в текущем сезоне. Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук отдал результативный пас и набрал 399-е очко за карьеру в КХЛ. Занимающий второе место в списке лучших бомбардиров сезона динамовец Никита Гусев записал на свой счет голевой пас, в сезоне у форварда 58 (17+41) очков.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Алексея Жамнова уступили подмосковному "Витязю" (4:5 после овертайма) и московскому ЦСКА (1:3). Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах, "Динамо" идет третьим с 66 очками в 48 встречах.

В следующем матче "Динамо" 9 января примет "Сочи". "Спартак" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня минское "Динамо" в гостях обыграло нижегородское "Торпедо" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" дома оказался сильнее астанинского "Барыса" (5:3), ярославский "Локомотив" на выезде переиграл челябинский "Трактор" (3:1), казанский "Ак Барс" на своем льду победил екатеринбургский "Автомобилист" (2:1), подмосковный "Витязь" на своей площадке потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" (2:4), череповецкая "Северсталь" в домашней встрече обыграла "Сочи" (3:0), магнитогорский "Металлург" в Санкт-Петербурге обыграл местный СКА (2:1 после овертайма), ЦСКА дома победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 47 28 4 0 3 1 11 122-89 68 2 Спартак 49 27 3 0 3 4 12 175-135 67 3 Динамо М 48 22 6 3 1 3 13 146-115 66 4 СКА 48 26 2 3 1 1 15 148-102 64 5 Торпедо 47 23 3 2 2 1 16 136-112 59 6 ЦСКА 47 22 2 1 0 4 18 133-107 54 7 Северсталь 48 20 0 3 3 4 18 148-139 53 8 Динамо Мн 46 15 4 1 2 3 21 123-127 45 9 Витязь 48 10 3 2 3 3 27 105-169 36 10 Куньлунь РС 49 7 4 4 2 4 28 109-169 36 11 Сочи 49 11 1 2 0 6 29 122-189 34