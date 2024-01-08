В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

ТАССА, 8 января. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразило соболезнования в связи со смертью двукратного обладателя Золотого мяча немца Франца Беккенбауэра. В сообщении пресс-службы организации Беккенбауэр назван одним из величайших игроков в мире.

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена сообщило о смерти Беккенбауэра.

"Франц Беккенбауэр, один из величайших сыновей европейского футбола, скончался в возрасте 78 лет. "Кайзер" (прозвище Беккенбауэра - прим. ТАСС) был выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который как никто другой сформировал немецкий футбол", - говорится в заявлении.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).