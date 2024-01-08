Дасаев назвал Беккенбауэра великим человеком для германского футбола

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр был великим человеком для германского футбола. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака", бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев.

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена объявило о смерти Беккенбауэра. Дасаев провел 91 матч за сборную СССР. В 1985 году он играл в товарищеском матче против сборной ФРГ (1:0), которой руководил Беккенбауэр.

"Жалко, конечно, жизнь такая непредсказуемая, кто-то раньше уходит, кто-то позже. Конечно, такой человек, как он, мог бы прожить дольше, потому что для своих родственников, друзей, немецкого футбола был великим человеком", - сказал Дасаев.

"Лично так не общались, были на жеребьевках вместе, на чемпионатах, в тесных отношениях не были. Единственное, что могу вспомнить, когда я ездил играть за сборную мира в Лос-Анджелес, он был главным тренером у нас. Мы тогда так столкнулись, единственный раз, когда так тесно поговорили, были вместе в одной команде, он был тренером, а я игроком. Сборной мира какие наставления, просто выйти сыграть, как вы можете, доставить себе удовольствие и зрителям", - отметил он.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).