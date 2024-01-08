Кавазашвили рассказал, что Яшин отзывался о Беккенбауэре как о замечательном человеке

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Обладатель Золотого мяча бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин был в теплых отношениях с бывшим чемпионом мира и Европы по футболу в составе команды ФРГ Францем Беккенбауэром. Об этом ТАСС рассказал полуфиналист чемпионата Европы 1968 года в составе сборной СССР, двукратный чемпион страны Анзор Кавазашвили.

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена сообщило, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

"Я, честно говоря, не был с ним в дружеских отношениях, но в очень теплых отношениях был с ним Лев Иванович Яшин, он отзывался о нем как о замечательном человеке. Он был совсем молодой мальчик, но уже знаменитым центральным защитником сборной ФРГ. Его талант совершенствовался, и после того, как он закончил, он был крутым бизнесменом, президентом Немецкого футбольного союза. Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни. От себя и ветеранов российского и советского футбола выражаю сожаления и соболезнования всем болельщикам, поклонникам футбола", - сказал Кавазашвили.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).