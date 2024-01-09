Госпитализированный экс-футболист ПСЖ Лавесси испытывает проблемы с психикой

В октябре Эсекьель Лавесси был госпитализирован с переломом ключицы и ножевым ранением в область живота

ТАСС, 9 января. Бывший футболист сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Эсекьель Лавесси испытывает проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков. Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на аргентинских журналистов.

Лавесси был госпитализирован в декабре с переломом ключицы, также отмечалось, что он получил ножевое ранение в область живота. Предполагалось, что Лавесси мог получить травмы после семейной ссоры. Родственники Лавесси опровергают версию о ножевом ранении, отмечая, что он получил травму дома в результате бытового инцидента - менял лампочку и упал с лестницы.

По словам аргентинского журналиста Эстефи Берарди, в последнее время Лавесси стал слышать голоса. Также у бывшего игрока появилась навязчивая идея об угрозе собственной безопасности. Лавесси пытался нанести себе травму ножницами, но его брат вмешался и попытался успокоить футболиста, в результате чего игрок сломал ключицу.

Его соотечественник и коллега Луис Вентура утверждает, что Лавесси употреблял наркотики, в результате чего был госпитализирован в центр психического здоровья. На здоровье игрока мог повлиять судебный процесс с бывшей возлюбленной.

Лавесси 38 лет, он выступал за аргентинские "Эстудиантес" и "Сан-Лоренсо", став с последним чемпионом страны, "Наполи", в составе которого выиграл Кубок Италии, и французский "Пари Сен-Жермен" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун". За четыре года в составе ПСЖ он по три раза стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, один раз выиграл Кубок Франции. В составе сборной Аргентины Лавесси выиграл Олимпиаду 2008 года, в 2014 году стал серебряным призером чемпионата мира. Всего за национальную команду нападающий провел 51 матч и забил 9 мячей.