Матчи 17-го тура чемпионата Германии начнутся с минуты молчания в память о Беккенбауэре

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ скончался 7 января в возрасте 78 лет

ТАСС, 9 января. Германская футбольная лига объявила о проведении минуты молчания перед каждым матчем 17-го тура чемпионата Германии по футболу в память о бывшем чемпионе мира и Европы в составе сборной ФРГ Франце Беккенбауэре. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет.

Встречи пройдут с 12 по 14 января. Сообщается, что игроки будут носить траурные повязки.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию", с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лиге чемпионов) и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).

Таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский "Байер", на счету команды 42 очка в 16 матчах. Второе место занимает "Бавария" с 38 очками в 15 встречах. На третьем месте идет "Штутгарт", набравший 34 очка за 16 матчей.