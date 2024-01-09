Ловчев: футболист Беккенбауэр читал игру, как книгу

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Техника и интеллигентность бывшего чемпиона мира и Европы по футболу в составе сборной ФРГ Франца Беккенбаэура позволяли ему читать игру, как книгу. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной СССР Евгений Ловчев.

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет. Ловчев играл против сборной ФРГ, за которую выступал Беккенбауэр, в 1973 году. Встреча прошла в Москве, сборная СССР проиграла со счетом 0:1.

"В 1973 году мы сыграли три матча в Москве против чемпионов мира немцев, бразильцев и англичан, и все встречи проиграли с разницей в один мяч, но эти игры нам многое дали. Беккенбауэр тогда играл, но мы толком не общались, однако могу сказать, что он выделялся тем, что был самым близким к воротам игроком, который вел атаку. Он не выбивал мяч, не играл в подкатах, он читал игру, как книгу, и знал, что будет дальше, его техника и интеллигентность давали ему играть в красивый футбол", - сказал Ловчев.

"Он очень хорошо относился к России, всегда хорошо вспоминал о Льве Яшине. Я знаю, что, когда Герд Мюллер (бывший чемпион мира и Европы по футболу - прим. ТАСС) стал болеть, они вместе с Ули Хёнессом (бывшим президентом "Баварии" - прим. ТАСС) на свои деньги содержали и лечили его. Он относится к тому поколению игроков, которые влюбили всех в настоящий футбол, не бьющий и бегущий, а игровой и комбинационный", - добавил собеседник агентства.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Вместе с мюнхенской "Баварией" по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лиге чемпионов) и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом).