В "Металлурге" объяснили причину замены вратаря в матче КХЛ с "Локомотивом"

По словам спортивного директора магнитогорского клуба Сергея Гомоляко, Никита Подскребалин повредил мышцу

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь магнитогорского "Металлурга" Никита Подскребалин был заменен после первого периода матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ярославским "Локомотивом" в связи с повреждением мышцы. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Металлурга" Сергей Гомоляко.

"Металлург" одержал домашнюю победу над "Локомотивом" со счетом 5:3. Вместо Подскребалина на лед вышел Илья Набоков.

"Он потянул мышцу", - сказал Гомоляко.

25-летний Подскребалин по ходу сезона перешел в "Металлург" из челябинского "Трактора" и провел в составе магнитогорской команды до нынешней встречи один полноценный матч - с "Сочи" 3 января (3:2 после овертайма).

"Металлург" после победы над "Локомотивом" возглавил общую таблицу КХЛ, набрав 70 очков в 50 матчах. "Локомотив" лидирует в Западной конференции с 68 очками в 48 встречах.