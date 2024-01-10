Французский футболист Гризманн стал лучшим бомбардиром испанского "Атлетико"

Нападающий забил 174 гола за время выступления в составе мадридской команды

ТАСС, 10 января. Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн забил гол в ворота "Реала" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Гризманн отличился на 37-й минуте, счет в матче стал 2:2.

Француз забил 174-й мяч за время выступления за "Атлетико" и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю. Он обошел по этому показателю испанца Луиса Арагонеса, в активе которого 173 гола.

Гризманну 32 года, он выступает за "Атлетико" с 2021 года, ранее игрок защищал цвета мадридского клуба с 2014 по 2019 год. За команду игрок проводит 368-й матч, на его счету также 79 голевых передач. В составе "Атлетико" Гризманн выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2015/16 клуб вместе с Гризманном дошел до финала Лиги чемпионов.

За сборную Франции Гризманн принял участие в 127 матчах, забив в них 44 мяча и отдав 38 результативных передач. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021), а также дошел до финала мирового первенства (2022).