Тарасова рассказала, что ей сложно смотреть чемпионат Европы без российских фигуристов

Турнир проходит в литовском Каунасе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова с интересом следит за чемпионатом Европы по фигурному катанию, но в отсутствие сборной России на этом старте смотреть турнир ей тяжело. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионат Европы стартовал в Каунасе 10 января короткими программами у спортивных пар и мужчин, к настоящему времени на турнире завершились выступления с короткими программами у женщин.

"Смотреть интересно, а говорить сложно. Без русских смотреть тяжело, - рассказала Тарасова. - Русских девочек много, Губанова, например (выступает за Грузию - прим. ТАСС). Она третья сейчас, а на мой взгляд, могла бы быть второй, но..."

"Выводы делать рано, и потом мы здесь, а они там, - заметила Тарасова. - Думаю, чемпионат проходит на высоком уровне, как всегда, но как он начался без нас, так и закончится без нас, а мы ждем. Я надеюсь, что на следующий год нам разрешат, и дай бог, когда разрешат, мы выйдем и сможем побеждать".

В четверг американский журналист Филипп Херш в подкасте Skating Lessons высказал мнение, что с российскими фигуристами турниры интереснее. "Русских нельзя не видеть в развитии фигурного катания, и медалей у русских больше всех, за последние 20 лет, во всяком случае", - прокомментировала слова журналиста Тарасова.