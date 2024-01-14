Чесноков назвал отличным дебют теннисистки Корнеевой на турнирах Большого шлема

В воскресенье 16-летняя россиянка вышла во второй круг Australian Open, она впервые выступает на соревнованиях такого уровня

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева одержала отличную победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в матче первого круга Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки, прошедшей в основную сетку соревнования через квалификацию. Она впервые выступает на взрослом турнире Большого шлема.

"Отличная победа, испанка - очень хороший игрок. Она готова бегать по корту до конца света, не отдает ни одного мяча бесплатно, чтобы ее обыграть, нужно приложить немало усилий, - сказал Чесноков. - Корнеева не без труда прошла квалификацию, но здесь она с каждым матчем играет все лучше. Я думаю, ей проще пока играть, так как на нее не давит ответственность, в то время как ее соперницы должны доказывать, что играют лучше 16-летней девочки из второй сотни мира, а сделать это совсем непросто".

В следующем круге Корнеева сыграет с победительницей матча между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Корнеевой 16 лет, она занимает 179-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир. По итогам прошлого сезона ITF признала ее чемпионкой мира 2023 года среди юниоров.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).