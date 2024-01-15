Теннисистка Жабер заявила, что является большой поклонницей игры Мирры Андреевой

Спортсменки сыграют друг с другом во втором круге Australian Open

ТАСС, 15 января. Шестая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер является большой поклонницей игры 16-летней россиянки Мирры Андреевой. Комментарий Жабер приводит пресс-служба Australian Open.

Жабер и Андреева встретятся во втором круге турнира.

"Это будет очень трудный матч, я знаю, что ей 16 лет, но она очень крепкая. Играть против нее, правда, большая честь. Я ее большой поклонник, мне нравится ее поведение на корте. Это будет потрясающий матч для нас", - сказала Жабер.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Australian Open. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.